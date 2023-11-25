طائرة قطرية خاصة تهبط اليوم في مطار بن غوريون الإسرائيلي، فما القصة؟

يأتي وصول الطائرة القطرية التي تتسع لثمانية أشخاص مع اقتراب تطبيق القسم الثاني من صفقة تبادل الأسرى

هبطت اليوم في مطار بن غوريون وسط إسرائيل طائرة قطرية خاصة ذات ثمانية مقاعد، ووفقا لموقع "واينت" فإنه على ما يبدو هذه الزيارة الغير عادية مرتبطة بالمفاوضات للإفراج عن الرهائن والمختطفين الإسرائيليين الذي يجري بوساطة قطرية. وأقامت قطر أمس غرفة عمليات خاصة تدير الاتصالات بالتفصيل، وعلى ما يبدو تقرر إرسال الممثلين الى الميدان، وكانت الطائرات في قبرص وأقلعت بعد ذلك إلى إسرائيل.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الجمعة الى الإفراج عن المختطفين والأسرى، مشيرا الى أنه استنادا الى الاتفاق المبرم "دخلت شاحنات مساعدات الى قطاع غزة". وقال الأنصاري إن قطر:" حافظت على اتصالات مع كلا الطرفين والصليب الأحمر على مدار عملية تبادل الأسرى" وشدد على أن الدوحة تواصل متابعة الوضع وتتيح تبادل المعلومات بين الطرفين والصليب الأحمر طوال عملية التبادل، لضمان معالجة كل مشكلة يمكن أن تحدث" وأضاف "قطر تواصل توثيق العلاقات مع شركائها الإقليميين والدوليين بهدف ضمان تطبيق وقف إطلاق النار".

جهاز الموساد الإسرائيلي على تواصل وثيق مع قطر، والتي تدير الصفقة للإفراج عن المختطفين والهدنة من الدوحة وتتعامل مع كل تفاصيلها. وكان رئيس الموساد دافيد برنياع زار الأربعاء الماضي قطر واجتمع مع مسؤولين هناك. وتهدف زيارة بارنياع، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة وعلاقات ثقة من قبل قادة قطر، للانتهاء من كافة التفاصيل الأخيرة للصفقة قبل تنفيذها والتأكد من أنه سيتم تطبيقها.