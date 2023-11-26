الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا في جنين بشبهة قتله الإسرائيليين شاي نيجريكار وابنه أفيعاد في حوارة

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية وناشطين مسلحين باستخدام العبوات الناسفة. وبحسب ما ورد أصيب عدد من الناشطين في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي

في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الأحد) في مخيم اللاجئين في جنين، تم اعتقال أسامة بني فضل، وهو أصلاً من قرية عقربا بالقرب من نابلس، من قبل مقاتلي الاحتياط.

ويشتبه في أن أسامة هو من نفذ هجوم القتل المزدوج في حوارة في أغسطس 2023 حيث أطلق الرصاص من مسافة صفر على شاي نيجاركار (60) وابنه أفيعاد نير (28)، أثناء جلوسهما قبالة محل لغسيل السيارات ريثما ينهون غسيل السيارة.

وقت اعتقاله، كان أسامة مسلحا ويختبئ في شقة أحد المطلوبين في مخيم جنين للاجئين، وتم نقله إلى الشاباك لإجراء المزيد من التحقيقات. وتستمر العملية في مخيم جنين في هذا الوقت أيضًا، حسب بيان الجيش. وتم في وقت سابق إعداد خريطة لمنزل المشتبه به تحضيرا لهدمه من قبل الجيش الإسرائيلي في أغسطس، وذلك قبل القبض عليه.

بحسب بيان الجيش فقد تم القبض على بني فضل خلال عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في مخيم جنين للاجئين والتي استمرت حتى صباح الأحد. وأفيد باندلاع اشتباكات خلال العملية، مما أدى إلى مقتل ستة مسلحين وإصابة عشرة آخرين.

IDF Spokesperson العثور على أسلحة في الشقة التي عثر فيها على أسامة بني فضل.

واندلعت اشتباكات عنيفة أخرى بين قوات الأمن الإسرائيلية وناشطين مسلحين باستخدام العبوات الناسفة. وبحسب ما ورد أصيب عدد من الناشطين في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية تسعة آخرين من المشتبه بهم، وصادرت أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات عسكرية، فضلا عن تدمير معمل لتصنيع المتفجرات.

ووفقا لتقارير فلسطينية فقد قُتل أربعة شبان، وأصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، مشيرين إلى محاصرة مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

ويضيف موقع معا، أن القتلى هم: محمود خالد ابو الهيجا، ومحمد فريحات، وعمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما) وسط تأكيد تقارير عن وصول أربع إصابات أخرى بالرصاص الحي إلىمستشفى الرازي.