تقرير: كتائب حزب الله في العراق تعلن خفض التصعيد ضد القواعد الأمريكية تماشيا مع هدنة غزة

"نعلن خفض وتيرة تصعيد العمليات على قواعد الاحتلال الأميركي في المنطقة، وإيقافها ضد الكيان الصهيوني لحين انتهاء مدة الهدنة"

أعلنت كتائب حزب الله العراقية السبت عن قرارها خفض وتيرة العمليات العسكرية ضد القواعد التابعة للولايات المتحدة في المنطقة وتجميد التصعيد ضد "الكيان الصهيوني" في خطوة تتزامن مع الهدنة التي بدأ العمل بها منذ الجمعة لمدة أربعة أيام، تقضي بإطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 سجين فلسطيني ناهيك عن وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفق النشر في العربي الجديد.

وكانت الكتائب العراقية قد صعدت عملياتها ضد التواجد الأمريكي في سوريا والعراق عملا بمبدأ "وحدة الساحات" الذي أعلن عنه ما يُعرف بمحور المقاومة.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس السبت، أكد زعيم "كتائب حزب الله" أبو حسين الحميداوي، قرار خفض العمليات ضد القوات الأميركية في المنطقة، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت قواعد أميركية في التنف والحسكة السورية خلال الأسابيع الماضية.

وذكر الحميداوي في البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية مقربة من الفصائل المسلحة: "نعلن خفض وتيرة تصعيد العمليات على قواعد الاحتلال الأميركي في المنطقة، وإيقافها ضد الكيان الصهيوني لحين انتهاء مدة الهدنة، أو القتال في فلسطين وحدودها مع لبنان، نؤكد أن المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف إلا بتحريره، وهو قرار لن نحيد عنه مهما غلت التضحيات".