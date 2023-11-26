تقرير: هل هم الحوثيين ؟ مجهولون يسيطرون على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

سفينة الشحن التي يدور الحديث عنها بريطانية ويوجد لها علاقة مع شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي

أفادت وكالة فرانس برس اليوم الأحد بأنه تمت مشاهدة مسلحين عل السفينة البريطانية والتي يوجد لها علاقة مع شركة إسرائيلية واتي يطلق عليها "سينترال بارك" في خليج عدن بالقرب من الشواطئ اليمن.

وأفيد بأن سلاح الجو الأمريكي كانوا على صلة بالحدث، والذي رصدت فيه حركة مشبوهة لثمانية أشخاص وهم يرتدون الملابس العسكرية وصلوا عن طريق طائرتين. وفي وقت سابق أفادت المنظمة البريطانية المسؤولة عن النقل والتجارة البحرية بأنها تلقت نداء عبر جهاز الاتصال بأن يشتبه بهجوم على السفينة.

وليس من الواضح حتى الآن إن كان الحوثيون هم من استولوا على السفينة في الحادث الحالي ، للسفينة التي تشغلها الشركة البريطانية "زوديالك مارتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي ، الا أنهم اعلنوا بأن سيعملون ضد أي سفينة مرتبطة بطريقة ما مع إسرائيل، ويشار الى ان السفينة التي يشتبه بالاعتداء عليها تلقت تهديدات من الحوثيين.

ن ناحية أخرى، ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن الحادث الذي صعد فيه عناصر مجهولون على متن الناقلة، التي تحمل اسم "سنترال بارك"، وقع في مياه خليج عدن - بعيدا نسبيا عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.

وعلى صعيد متصل ، تم مهاجمة سفينة شحن يملكها ملياردير إسرائيلي الأسبوع الماضي في المحيط الهادئ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية انتحارية، وفقا للشبهات. وذكر مسؤول أمريكي أمني لوكالة اسوشيتد برس لم يكشف عن اسمه. وذكر أنه وفقا للشبهات، فإن السفينة التي حملت علم مالطا استهدفت في المياه الدولية وإنه تسبب بأضرار للسفينة، لكن بدون إصابات بين المسافرين، ويأتي الحدث الحالي أيضا على خلفية التهديدات ضد أهداف إسرائيلية منذ بدء الحرب.