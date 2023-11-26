تقرير: قطاع غزة هام إستراتيجيا وأمنيا لمصر ووجود الفصائل الفلسطينية في غزة يضمن أمن شبه جزيرة سيناء

الأجهزة الأمنية والسياسية في مصر تتفق أن سيناء خط أحمر يجب عدم تجاوزه بأي حال من الأحوال

تطرق تقرير في صحيفة "العربي الجديد" إلى أهمية قطاع غزة استراتيجيا بالنسبة للأمن القومي المصري، وعن أهمية بقاء ووجود الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لضمان أمن شبه جزيرة سيناء. ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قالت إن "تقديرات الأجهزة السيادية المصرية، خصوصا المخابرات العامة وفرع هيئة الأمن القومي تؤكد فيها على الأهمية الاستراتيجية لقطاع غزة بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، وخصوصا أمن شبه جزيرة سيناء".

وأضافت المصادر أن "المسؤولين في تلك الأجهزة أكدوا خلال أكثر من مناسبة بأن وجود الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خصوصا حماس ، ضروري وهام ويشكل ضمانة للأمن القومي المصري، ولذلك يجب دعم وجود الفصائل بأي طريقة ممكنة، لأن من شأن ذلك أن يشكل حائط للدفاع عن شبه جزيرة سيناء والتي تعتبر منطقة شبة منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".

وأكدت المصادر أن "الأجهزة السيادية في مصر، تتفق مع القوات المسلحة، في أن سيناء خط أحمر يجب عدم تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهو الأمر الذي تم تأكيده في أكثر من تقرير تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وتم الحديث بشأنه في أكثر من مناسبة".

وأوضحت أن "المسؤولين في كلتا المؤسستين أكدوا للقيادة السياسية، أنه لا ينبغي القبول بأي حال من الأحوال، بالأفكار التي يتم تداولها من وقت لآخر في الأوساط الدولية، والخاصة بنقل سكان من قطاع غزة إلى مصر، سواء في سيناء، أو في محافظات مصر المختلفة، وأن السبيل لتحقيق ذلك، هو الحفاظ على قطاع غزة تحت سيطرة الفلسطينيين أنفسهم"

ويشار الى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن بلاده "لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة" لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية، لكنه أعلن في الوقت نفسه "استعداد مصر للموافقة على وجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح ووجود قوات دولية سواء كان من حلف الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات أمريكية وعربية كضمانة لإسرائيل وتحقيق الأمن الوطني الفلسطيني".