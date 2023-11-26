رئيس حكومة قطر: تمديد وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بالرهائن والعشرات ليسوا بيدي حماس

رئيس الحكومة القطرية قال إن التنظيم ابلغه أن مقاتلين لم يحتجزوا رهائن مدنيين

قال رئيس حكومة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المباحثات لتمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مرتبط بقدرة حماس العثور على عشرات النساء والأطفال الذين يحتجزهم مواطنون وتنظيمات مسلحة كرهائن في غزة , جاء هذا وفقا لما أفاد به "فاينانشال تايمز.

ويشار الى أن وقف إطلاق النار والذي مدته أربعة أيام أيضا ودخل حيز التنفيذ الجمعة ينتهي يوم غد الاثنين.

وصرح رئيس حكومة قطر للصحيفة بأنه يوجد أكثر من 40 امرأة وطفلا في غزة بيدي مواطنين وليس مع حماس، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار يمكن أن يتم تمديده إن نجحت حركة حماس باستغلالها للعثور على هؤلاء الرهائن.

وقال آل ثاني بأن إسرائيل قدمت لقطر قائمة تشمل أكثر من 90 امرأة وطفل خطفوا خلال الهجوم المفاجئ القاتل لحماس في 7 أكتوبر. ووفقا للتقرير إسرائيل مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت إن كانت "براهين" أنه يوجد لدى حماس نساء وأطفال تحريرهم.

وأفيد أن حماس أبلغت قطر بأن مقاتليها لم يختطفوا مواطنين، متهما مجموعات مسلحة أخرى وفلسطينية داهمت البلدات جنوب إسرائيل. قطر أعلنت انه ستواصل الوساطة بين الطرفين، لكنها الى فشل تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يشعل المنطقة كلها.