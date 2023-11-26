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رئيس حكومة قطر: تمديد وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بالرهائن والعشرات ليسوا بيدي حماس

i24NEWS

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حماس تعيد الرهائن إلى الصليب الأحمر في 24 نوفمبر 2023
HAMAS MEDIA OFFICE / AFPحماس تعيد الرهائن إلى الصليب الأحمر في 24 نوفمبر 2023

رئيس الحكومة القطرية قال إن التنظيم ابلغه أن مقاتلين لم يحتجزوا رهائن مدنيين

قال رئيس حكومة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المباحثات لتمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مرتبط بقدرة حماس العثور على عشرات النساء والأطفال الذين يحتجزهم مواطنون وتنظيمات مسلحة كرهائن في غزة , جاء هذا وفقا لما أفاد به "فاينانشال تايمز.

ويشار الى أن وقف إطلاق النار والذي مدته أربعة أيام أيضا ودخل حيز التنفيذ الجمعة ينتهي يوم غد الاثنين. 

وصرح رئيس حكومة قطر للصحيفة بأنه يوجد أكثر من 40 امرأة وطفلا في غزة بيدي مواطنين وليس مع حماس، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار يمكن أن يتم تمديده إن نجحت حركة حماس باستغلالها للعثور على هؤلاء الرهائن.

وقال آل ثاني بأن إسرائيل قدمت لقطر قائمة تشمل أكثر من 90 امرأة وطفل خطفوا خلال الهجوم المفاجئ القاتل لحماس في 7 أكتوبر. ووفقا للتقرير إسرائيل مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت إن كانت "براهين" أنه يوجد لدى حماس نساء وأطفال تحريرهم.

وأفيد أن حماس أبلغت قطر بأن مقاتليها لم يختطفوا مواطنين، متهما مجموعات مسلحة أخرى وفلسطينية داهمت البلدات جنوب إسرائيل. قطر أعلنت انه ستواصل الوساطة بين الطرفين، لكنها الى فشل تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يشعل المنطقة كلها.

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