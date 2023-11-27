المدمرة الأمريكية تستعيد السيطرة على سفينة سنترال بارك وتلقي القبض على القراصنة

جاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية، في 26 نوفمبر، أن سفينة USS MASON، الى جانب السفن المتحالفة من فرقة عمل مكافحة القرصنة التابعة للتحالف، لنداء استغاثة من من السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم

أنقذت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية، أمس (الأحد)، الناقلة «سنترال بارك» بعد أن سيطرت عليها أمس الأحد أطراف مجهولة في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، الجزئ الأكثر قربا من حكومة اليمن الموالية للغرب وهو ما يثير الشك بأن يكون الحوثيون هم وراء الاستيلاء على السفينة.

https://twitter.com/i/web/status/1728982985238843665 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية، في 26 نوفمبر، أن سفينة USS MASON، الى جانب السفن المتحالفة من فرقة عمل مكافحة القرصنة التابعة للتحالف (TF 151)، والطائرات المرتبطة بها، لنداء استغاثة من السفينة التجارية M/V CENTRAL PARK، التي تعرضت لهجوم من قبل جهة مجهولة".

وتمت مطاردة خمسة مسلحين حاولوا الفرار بعد محاولتهم الفرار عبر قاربهم الصغير وتم الإمسك بهم.

وأفيد أنه خلال محاولة تخليص السفينة، أطلق الحوثيون صاروخين سقطا على بعد 16 كم من موقع السفينة الحربية.