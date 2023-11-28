الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ هجوم الدهس الذي أودى بحياة الرقيب ماكسيم مولتشانوف

تتم عمليات الهدم جزئيًا على خلفية المدفوعات المالية التي توفرها السلطة الفلسطينية لكل من يتورط في عمليات هجومية بحيث يُنظر إليها على أنها تكافئ ماليًا منفذي الهجمات العدائية على الإسرائيليين واليهود

قامت قوات الأمن الإسرائيلية الليلة الماضية باعتقال 13 مطلوبًا فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية وهدم منزل منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الرقيب ماكسيم مولتشانوف في هجوم دهس في 31 آب/ أغسطس.

قدم مولتشانوف من أوكرانيا إلى إسرائيل قبل عدة سنوات، ولا يزال والداه يعيشان في خاركيف.

ويقع منزل منفذ الهجوم داود فايز في قرية دير عمار شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. تتم عمليات الهدم جزئيًا على خلفية المدفوعات المالية التي توفرها السلطة الفلسطينية لكل من يتورط في عمليات هجومية بحيث يُنظر إليها على أنها تكافئ ماليًا منفذي الهجمات العدائية على الإسرائيليين واليهود.

IDF Spokesperson الاستعدادات لهدم منزل المسلح الفلسطيني داود فايز

اندلعت اشتباكات عنيفة خلال عمليه هدم المنزل، ألقى خلالها فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة، مما استدعى قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالرد بإجراءات تفريق الحشود، وتم إطلاق النار ما أسفر عن إصابة، بحسب البيان.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية في بيانهم المشترك إن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضًا في منطقة الدهيشة بالضفة الغربية، أثناء اعتقال شخصين مطلوبين. وألقيت عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار ما أوقع إصابة أخرى خلال هذا النشاط.

وفي عملية ثالثة لاعتقال مطلوبين اثنين بمدينة طوباس، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، بما في ذلك صاروخ محمول على الكتف باتجاه مبنى تحصن بداخله المطلوبون المعتقلون. ووقعت إصابات.

IDF Spokesperson العثور على معدات عسكرية ومواد دعائية ومصادرتها في الضفة الغربية

وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية، صادرت قوات الأمن الإسرائيلية أسلحة من طراز M-16 وسكاكين ومواد حارقة ومعدات عسكرية. وتم تحويل كافة المطلوبين ووسائل القتال إلى الجهات الأمنية.

وخلص البيان إلى أنه "حتى الآن، منذ بداية الحرب في قطاع غزة ضد حماس، هناك ما يقرب من 2000 مطلوب"، مضيفًا أن "حوالي 1100 منهم مرتبطون بحركة حماس".