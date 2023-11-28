مفاوضات الأربعاء في الأردن لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

يأتي هذا مع مساعدات أمريكية أرسلتها الولايات المتحدة الى قطاع غزة

من المتوقع أن يصل غدا الى العاصمة الأردنية عمان منسق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيت وذلك لبحث إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1729547834985169342 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويشار الى أنه قبل الحرب دخلت 60% من المساعدات الإنسانية الى القطاع عن طريق هذه المعبر، ومنذ بداية الحرب ، لم تدخل المساعدات الى غزة، والتي دخلت جميعها عبر معبر رفح والذي لم يكن مخصصا في الأصل لحركة الشاحنات.

وعلى صعيد متصل قامت السفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت اليوم في زيارة الى موظفي الحكومة الأمريكية خلال تحميل طائرة بـ25 طن من الطعام والدواء لأهالي غزة، وذكرت التغريدة بأن "الولايات المتحدة تعمل بصورة وثيقة مع الأردن والأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتسهيل تدفق المساعدات"

وعلى صعيد متصل أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة، في ظل الهدنة القائمة حاليا بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن مسؤولون في البيت الأبيض.