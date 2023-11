مفاوضات الأربعاء في الأردن لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

من المتوقع أن يصل غدا الى العاصمة الأردنية عمان منسق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيت وذلك لبحث إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

