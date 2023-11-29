استفحال الجريمة بالمجتمع العربي: مقتل ثلاثة شبان عرب خلال أقل من 24 ساعة

وقبل يومين قتل الشاب محمد أبو واصل من مدينة كفر قرع بعد إطلاق النار عليه والى جانبه صديقه

منذ بداية الحرب في إسرائيل قتل 21 جراء الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بينهم ثلاثة قتلوا خلال اليوم الماضي، وبذلك يرتفع ضحايا جرائم القتل الى 219 قتيلا منذ بداية العام.

في غضون أقل من 24 ساعة قتل في البلدات العربية ثلاثة أشخاص. يوم أمس الثلاثاء أطلق مجهولون النار في مدينة كفر قرع شمال إسرائيل ،على الشاب عيسى شعبان وهو شاب بالثلاثينات من عمرة، المجهولون أطلقوا النار تجاه شعبان وهو يستقل مركبته بالقرب من المدرسة، لدى عودة التلاميذ الى بيوتهم.

ويشار الى أن شعبان من مدينة اللد أصلا، انتقل مؤخرا الى كفر قرع. أفرج عنه من السجون بشروط، وكان تحت الإقامة الجبرية الجزئية. قبل عشرة أشهر قُتل شقيقه عمر شعبان في انفجار سيارة مفخخة في اللد.

وقتل فجر اليوم في مدينة رهط الشاب أحمد أبو سدرة شاب في العشرينات من عمرة، حيث قتل وهو في طريقه الى مكان عمله، وذلك لدى دخوله لشراء كأس قهوة بمصلحة محلية، وقبل عامين رزق بتوأم من ثلاثة أطفال، وأشارت الشرطة أن خلفية الجريمة هي شجار بين عائلات.

وقتل أمس في مدينة الناصرة الشاب مؤنس مروات (19 عاما)، وكان شقيقه أسامة مروات قتل قبل نصف عام. وقبل يومين قتل في مدينة كفر قرع الشاب محمد أبو واصل، بالثلاثينات من عمره، أطلق النار عليه وهو في سيارته، في حين أصيب صديقه الذي كان الى جانبه بصورة متوسطة حتى خطيرة. وروى أصدقاءه أنه "قتل بدم بارد حيث تفاجئوا من الجريمة، حيث يدور الحديث عن شاب يتمتع بأخلاق جيده ولا يوجد لديه خلفية إجرامية، ورزق قبل شهرين بطفلة".