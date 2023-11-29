الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد مخيم جنين محمد زبيدي

فرض الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود تحت إشراف الشاباك، حصارا طوال الليل حول المبنى الذي تحصن بداخله الزبيدي مع مجموعة من المسلحين وأطلقوا صواريخ محمولة على الكتف وقنابل يدوية ومتفجرات على المبنى

نفذ الجيش الإسرائيلي معززا بقوة من الشاباك وحرس الحدود عملية عسكرية في مخيم جنين تم خلالها القضاء على قائد المخيم محمد زبيدي الناشط في الجهاد الإسلامي وناشط آخر يدعى حسام حنون. ووفقا للجيش فإن الزبيدي متورط بسلسلة من العمليات العدائية من بينها الهجوم في مفترق حرمش في أيار الفائت والذي أسفر عن مقتل مئير تماري.

فرض الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود وبتوجيه من الشاباك، حصارا طوال الليل حول المبنى الذي تحصن بداخله الزبيدي مع مجموعة من المسلحين وأطلقوا صواريخ محمولة على الكتف وقنابل يدوية ومتفجرات على المبنى الذي كان يقيم فيه الزبيدي وحنون. كما تم إلقاء القبض على 17 مطلوباً وضبط أسلحة.

وقامت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي بمهاجمة خلية مسلحة من الجو في جنين، وقام المقاتلون بتدمير فتحة نفق ومخرطة لإنتاج الذخيرة.