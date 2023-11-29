تقرير: السعودية تقدم عروضا استثمارية لإيران لحثها على عدم توسيع رقعة الحرب مع إسرائيل

ومن موقعها كعملاق اقتصادي في المنطقة، تنظر السعودية بقلق بالغ حيال إمكانية استئناف القتال من جانب إسرائيل ضد حماس وتداعيات ذلك على خطر انضمام أطراف تضع نفسها في "محور المقاومة" الذي ترعاه إيران

في مسعى منها للجم محاولات إيران تزويد وكلائها بالسلاح لتوسيع جبهات الحرب ضد إسرائيل، قامت السعودية بتقديم عروض لإيران ترمي إلى تعزيز اقتصادها المتضرر جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفق ما جاء الأربعاء، في وكالة بلومبرغ.

وأفادت الحرة، نقلا عن بلومبرغ أن المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها قالت إن إمكانية وجود مشاركة أعمق ظهرت أيضا في اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الجاري.

وأكد مصدر مقرب أن تركيز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينصب على وقف التصعيد مع إيران، حيث قال إن بن سلمان ومساعديه عبروا في اجتماعاتهم مع المسؤولين الإيرانيين عن "مخاوف السعودية بشأن دعم إيران للجماعات المسلحة في العالم العربي وأيضا تطرقوا لفوائد التعاون".

ومن موقعها كعملاق اقتصادي في المنطقة، تنظر السعودية بقلق بالغ حيال إمكانية استئناف القتال من جانب إسرائيل ضد حماس وتداعيات ذلك على خطر انضمام أطراف تضع نفسها في "محور المقاومة" الذي ترعاه إيران من جهة وحزب الله اللبناني عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله.