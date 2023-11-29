الرئيس هرتسوغ في زيارة خاطفة للإمارات في مسعى دبلوماسي لإطلاق سراح الرهائن

ترمز زيارة الرئيس إلى الإمارات العربية المتحدة إلى التقارب بين الدبلوماسية العالمية والمخاوف الأمنية الإقليمية، وتسلط الضوء على الترابط بين القضايا الجيوسياسية

من المقرر أن يجري الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ زيارة سريعة إلى الإمارات العربية المتحدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وتتزامن مع موعد انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتضمن جدول أعمال الرئيس هرتسوغ سلسلة من الاجتماعات السياسية مع قادة من مختلف الدول المشاركة في مؤتمر المناخ.

الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات رفيعة المستوى هو تسليط الضوء على الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها حماس خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويهدف الرئيس هرتسوغ إلى تزويد زعماء العالم بفهم شامل للفظائع والتأكيد على خطورة الأعمال الوحشية التي ارتكبت، والتشديد على التهديد الأمني الذي دفع إسرائيل إلى التدخل في الصراع.

Porte-parole de la Présidence الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يعرض نسخة من كتاب هتلر "كفاحي" الذي عثر عليه في غزة

ويقول الرئيس هرتسوغ إنه "يسعى إلى حشد الدعم الدولي لقضية إسرائيل، مشددًا على الضرورة الملحة لإعادة شمل الأفراد المختطفين مع عائلاتهم". وتؤكد هذه الدفعة الدبلوماسية التزام إسرائيل بحل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية وحشد التعاون الدولي لمعالجة الجوانب الإنسانية للصراع.

وترمز زيارة الرئيس إلى الإمارات العربية المتحدة إلى التقارب بين الدبلوماسية العالمية والمخاوف الأمنية الإقليمية، وتسلط الضوء على الترابط بين القضايا الجيوسياسية.

Erik Marmor/Flash90 كيبوتس بئيري، على بعد 5 كم من غزة

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن كان قد أكد مشاركته في مؤتمر المناخ في دبي وبدوره سيبذل جهودا لتجنيد موافقة على ضرورة وقف إطلاق نار متواصل في غزة، كما أنه صرح أن هدف زيارته "لإسرائيل غدا (الخميس) هو العمل على تمديد الهدنة لتحرير المزيد من الرهائن".