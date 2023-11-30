إطلاق النار في القدس: مقتل 3 إسرائيليين بعد وفاة شخص ثالث متأثرا بجراحه

أفاد بيان للشرطة الإسرائيلية بورود تقارير صباح الخميس الساعة 07:40 عن إطلاق نار وقع عند تقاطع جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس نفذه مسلحان فلسطينيان وصلا إلى المكان في سيارة مع M16

أفاد بيان للشرطة الإسرائيلية بورود تقارير صباح الخميس الساعة 07:40 عن إطلاق نار وقع عند تقاطع جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس. قام مسلحان فلسطينيان من سكان القدس الشرقية، بعد أن وصلا إلى مكان الحادث في سيارة، بإطلاق النار على المدنيين في محطة الحافلات وتم تحييدهما من قبل قوات الأمن وأحد المدنيين الذي تواجد في مكان قريب.

Israel Police Spokesperson بندقية M16 ومسدس استخدمهما المسلحون خلال هجوم عدائي في القدس.

وأسفر إطلاق النار الذي نفذه الفلسطينيان، عن مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عاما إضافة إلى 9 إصابات تم تقديم الإسعاف الأولي لهم من قبل الطواقم الطبية، بينهم 5 إصابات خطيرة والباقي متوسطة.

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وتوفي في وقت لاحق، رجل آخر يبلغ من العمر 73 عاما تعرض لإصابة حرجة وباءت بالفشل كافة محاولات إسعافه. كما توفي شخص ثالث متأثرا بإصابته.

كشفت التحقيقات بأن منفذي الهجوم في القدس هما سجينان أمنيان سابقان ينتميان لحركة حماس. وبحسب التفاصيل فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة.

وفي الأثناء، وصل مفوض الشرطة يعكوف شبتاي إلى مكان الهجوم ويقوم بتقييم الوضع مع قائد منطقة القدس المشرف دورون ترجمان وقادة آخرين. إضافة إلى انتشار قوات الشرطة الت يقامت بإغلاق مكان الهجوم وبدأت بالتمشيط لاستبعاد مشاركين إضافيين أثناء إجراء تحقيق أولي في الحادث.