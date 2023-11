إطلاق النار في القدس: مقتل 3 إسرائيليين بعد وفاة شخص ثالث متأثرا بجراحه

أفاد بيان للشرطة الإسرائيلية بورود تقارير صباح الخميس الساعة 07:40 عن إطلاق نار وقع عند تقاطع جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس. قام مسلحان فلسطينيان من سكان القدس الشرقية، بعد أن وصلا إلى مكان الحادث في سيارة، بإطلاق النار على المدنيين في محطة الحافلات وتم تحييدهما من قبل قوات الأمن وأحد المدنيين الذي تواجد في مكان قريب.

وأسفر إطلاق النار الذي نفذه الفلسطينيان، عن مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عاما إضافة إلى 9 إصابات تم تقديم الإسعاف الأولي لهم من قبل الطواقم الطبية، بينهم 5 إصابات خطيرة والباقي متوسطة.