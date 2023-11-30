قطر:لماذا انتظر الرئيس الألماني نصف ساعة في مطار الدوحة قبل استقباله؟

الرئيس الألماني شتاينماير يجري زيارة رسمية الى قطر واجتمع خلالها مع أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني

انتظر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير مدة نصف ساعة عند وصوله الى قطر، حيث مكث في الطائرة طيلة هذه المدة قبل مغادرتها لعدم وجود مسؤول قطري في استقباله.

https://twitter.com/i/web/status/1730096880737042923 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقا لمشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس ظهر شتاينماير، واقفا عند باب الطائرة عاقدا ذراعيه.

وبحسب وكالة الأناضول، تم تفسير هذا الموقف لربما يكون ردة فعل من قطر على السياسة الألمانية تجاه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والداعمة لإسرائيل، في المقابل تتبع قطر سياسة داعمة للفلسطينيين.

زوجة شتاينماير الكة بودنبندر والوفد المرافق له نزلوا من الطائرة في وقت سابق. ووصل الرئيس الألماني في الوقت المحدد له للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد استقباله في المطار من جانب سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر.