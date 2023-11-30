الضفة الغربية: محاولة دهس في الأغوار وإصابة جنديين وتحييد المنفذ

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن وقوع هجوم دهس عند حاجز عسكري بالقرب من التجمع الزراعي موشاف بكاعوت في منطقة غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن وقوع هجوم دهس عند حاجز عسكري بالقرب من التجمع الزراعي موشاف بكاعوت في منطقة غور الأردن. وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدون في مكان الحادث النار على المهاجم وقاموا بتحييده. وأصيب جنديان بجروح طفيفة في الهجوم. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إخطار عائلاتهم.

وتقوم القوات بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين.

فيما وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار ليوم إضافي من أجل إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين في إطار مفاوضات شاقة يحيطها الكثير من الجدل حول حتمية مواصلة الحرب من عدمها، شهدت مدينة القدس صباح اليوم الخميس وقوع هجوم دموي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين حيث استخدم أحد المنفذين رشاش ام 16 وأوقع نحو تسعة مصابين. وانتهت العملية بمقتل منفذي الهجوم الفلسطينيين وهما من سكان القدس الشرقية وقد أطلق سراح الاثنين بعد قضائهما محكوميات مختلفة وكلاهما ينتميان لحماس.

وقالت حماس في بيان: ننعي شهيدي القسام مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية وندعو إلى تصعيد المقاومة.