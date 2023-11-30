الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير اسبانيا على خلفية تصريحات سانشز بشأن الحرب في غزة

إسرائيل تستدعي سفيرتها لدى إسبانيا

أثار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضجة اليوم (الخميس) عندما انتقد إسرائيل بشدة وصحح أن هناك شك في أن البلاد تلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة. وعلى أثر التصريحات قررت الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الإسباني "لتوبيخه" على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسباني سانشيز.

Amos Ben-Gershom (GPO) الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، برئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، 23.11.2023

وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون المحلية "تي في إي"، قال سانشيز إن "ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة غير مقبول. الصور التي نراها والعدد المتزايد من الأطفال الذين يموتون، ينمي لدي شكوك جدية في التزام إسرائيل بالقرارات الدولية".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر وزير الخارجية إيلي كوهين بدعوة السفير الإسباني في إسرائيل لإجراء محادثة توبيخ. وفي إعلان رئيس الوزراء، وصف بيان سانشيز بأنه "تصريح مخزي لرئيس وزراء إسبانيا في يوم يقتل فيه إرهابيو حماس إسرائيليين في عاصمتنا القدس".

كما أثار سانشيز ضجة قبل نحو أسبوع، مع بداية التهدئة، عندما وصل إلى معبر رفح الحدودي للقيام قبيل الإطلاق الأول لسراح الرهائن، رغم أن بلاده لم تشارك بأي دور في التوسط في عملية إطلاق سراح الرهائن. وأشار بيدرو سانشيز إلى ما يحدث في قطاع غزة، وقال إنها "أكبر مأساة في العصر الحديث".

وبعد التصريحات وتوبيخ السفير الاسباني لدى إسرائيلي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قرار استدعاء السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا للتشاور.