مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يوعز بإغلاق وتدمير منازل منفذي الهجوم في القدس

كما أوعز بالقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لداعميهما ولأولئك الذين أرسلوهما وبجمع أسلحة غير شرعية وبالعمل ضد الجهات التي تدعم هذين المنفذين

عقد رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل جلسة بحضور كل من وزير الأمن الوطني ووزير المالية والمفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك وأوعز بإغلاق منزلي الفلسطينيين اللذين ارتكبا اليوم العملية في القدس وبهدمهما. جاء هذا بحسب ما نشر مكتب نتنياهو مساء اليوم الخميس.

كما أوعز بالقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لداعميهما ولأولئك الذين أرسلوهما وبجمع أسلحة غير شرعية وبالعمل ضد الجهات التي تدعم هذين المنفذين بما في ذلك القيام بإجراءات اقتصادية ردا على قيامها بمخالفات قانونية.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 6 أفراد من عائلة منفذَّي عملية القدس اليوم الخميس، وذلك للتحقيق معهم وفق قولها.

وأسفر إطلاق النار الذي نفذه الفلسطينيان، عن مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عاما إضافة إلى 9 إصابات تم تقديم الإسعاف الأولي لهم من قبل الطواقم الطبية، بينهم 5 إصابات خطيرة والباقي متوسطة.

وتوفي في وقت لاحق، رجل آخر يبلغ من العمر 73 عاما تعرض لإصابة حرجة وباءت بالفشل كافة محاولات إسعافه. كما توفي شخص ثالث متأثرا بإصابته.

كشفت التحقيقات بأن منفذي الهجوم في القدس هما سجينان أمنيان سابقان ينتميان لحركة حماس. وبحسب التفاصيل فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة.