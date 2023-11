الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنظيره الإماراتي ويناقش الجهود المبذولة لتحرير الرهائن

وفي إطار الجهود الإسرائيلية لتحرير المختطفين، وصل الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتقى بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد هرتسوغ له أن الواجب الإنساني بإطلاق سراح المختطفين يقع على عاتق الأسرة الدولية بأكملها وعلى زعماء المنطقة بشكل خاص، ووصف الوضع الحالي بما تعكسه المعطيات التي بين يديه. وطلب الرئيس من نظيره في الإمارات العربية المتحدة "ممارسة كامل ثقله السياسي من أجل تعزيز وتسريع عودة الفتيات والفتيان إلى منازلهم".

واعتزم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي وصل إلى الإمارات الخميس اغتنام زيارته لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لخوض حملة دبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان إن هرتسوغ سيعقد "سلسلة اجتماعات دبلوماسية حول أهمية الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس". وأضاف البيان أن هرتسوغ "يعتزم إشراك قادة العالم في جهود إنسانية عالية المستوى لإعادة الرهائن".

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيكون في القاعة نفسها مع هرتسوغ الجمعة حين سيلقي كل منهما كلمة.