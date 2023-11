انفجار في العاصمة اليمنية صنعاء: تعرض مستودع أسلحة للحوثيين لهجوم بالصواريخ

أفادت وسائل إعلام عربية ظهر اليوم (الخميس)، بوقوع انفجار في العاصمة اليمنية صنعاء. وبحسب بعض التقارير، وقع انفجاران في العاصمة. وذكرت قناة الحدث السعودية أن الانفجار وقع في "منطقة عسكرية مغلقة للحوثيين".

وزعمت مصادر محلية في اليمن لاحقًا أن مستودع أسلحة للمتمردين الحوثيين تعرض لهجوم صاروخي في منطقة جبل عطان جنوب شرق صنعاء، حيث توجد قاعدة للحوثيين. وحتى هذه اللحظة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونفت مصادر حوثية أن يكون الانفجار في مستودع للأسلحة. وبحسبهم فإن الانفجار وقع في محطة وقود. وزعم حزام الأسد، عضو المكتب السياسي للحوثيين، أن سبب الانفجار هو بقايا القنابل التي كانت في المنطقة نتيجة معارك سابقة. وقد كتب ما حدث على تويتر، موضحا سبب الانفجار باللغة العبرية أيضا.