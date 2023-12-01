لقاء تاريخي: الرّئيس الإسرائيلي هرتسوغ يلتقي بأمير قطر

في لقاء تاريخي هو الأول من نوعه، التقى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد دارت بين الرجلين محادثة طويلة، بل وتم تصويرهما وهما يتصافحان، مع وجود تقارير في الخلفية تفيد بأن المفاوضات مع حماس - التي تتوسط فيها قطر - مستمرة على الرغم من استئناف القتال.

ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ"خرق الاتفاق" و"إطلاق صواريخ".