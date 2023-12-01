إسرائيل تعتزم القضاء على قادة حماس حول العالم بعد الحرب | تقرير

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تستعد أجهزة المخابرات الإسرائيلية لقتل قادة حركة حماس حول العالم عندما تنتهي الحرب في قطاع غزة

أفادت مصادر إسرائيلية أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تستعد لقتل قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم عندما تنتهي الحرب في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الجمعة).

وبناء على طلب من رئيس الوزراء نتنياهو، تعمل وكالات التجسس الإسرائيلية الكبرى على خطط لمطاردة قادة حماس الذين يعيشون في لبنان وتركيا وقطر، الأمر الذي سمح لحماس بإدارة مكتب سياسي في الدوحة لمدة عقد من الزمن.

وستكون موجة القتل امتداداً لعمليات إسرائيل السرية، التي استمرت لعقود من الزمن، وتضمنت القضاء على المسلحين الفلسطينيين في بيروت وهم يرتدون زي النساء، وقتل أحد قادة حماس في دبي.

KARIM JAAFAR / AFP رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل

ولسنوات عديدة، كانت دول مثل قطر ولبنان وإيران وروسيا وتركيا توفر لحماس الحماية. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الخطط الجديدة تمثل فرصة ثانية لنتنياهو، الذي أمر في عام 1997 بتسميم زعيم حماس خالد مشعل في الأردن. وأدت المحاولة الموثقة بدلا من ذلك إلى إطلاق سراح الزعيم الروحي لحماس، الشيخ شيخ احمد ياسين.