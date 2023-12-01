السلطات الإسرائيلية تؤكد مقتل رهينتين إسرائيليين آخرين على يد حماس

في وقت سابق من اليوم اليوم الجمعة، أعلن كيبوتس نير عوز عن مقتل أرييه زلمانوفيتز البالغ من العمر 85 عامًا في أسر حماس

أكدت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل رهينتين أخريين على يد مقاتلي حركة حماس، وتأكد مقتل رونين إنجل، 54 عاما، الذي تم إطلاق سراح زوجته وابنتيه في وقت سابق من هذا الأسبوع كجزء من صفقة الرهائن، وميا غورين، 57 عاما، على يد عناصر حماس في غزة.

وسبق لزوج غورين أن قتل في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، "وهي أسوأ فظائع معادية للسامية منذ الهولوكوست"

وفي وقت سابق من اليوم اليوم الجمعة، أعلن كيبوتس نير عوز عن مقتل أرييه زلمانوفيتز البالغ من العمر 85 عامًا في أسر حماس.