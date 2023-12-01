الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة

"خلال الساعات القليلة الماضية، قصفت القوات البرية والجوية والبحرية أهدافا إرهابية في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح"

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه ضرب أكثر من 200 هدف مسلح لحركة حماس في المنطقة الساحلية في مدينة غزة منذ أن انتهكت حماس وقف إطلاق النار، صباح اليوم الجمعة، واضاف البيان "خلال الساعات القليلة الماضية، قصفت القوات البرية والجوية والبحرية أهدافا إرهابية في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح".

ومن جهته عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع كبار ضباط الجيش لمناقشة ما وصفه بأنه "المرحلة الثانية" من القتال في قطاع غزة.

وكانت الحرب بين غسرائيل وحماس قد بدأت مع هجوم حماس على جنوب إسرائيل، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، "في أعنف فظائع معادية للسامية منذ المحرقة".