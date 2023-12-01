وزير الأمن الإسرائيلي : "حماس لا تفهم إلا مبدأ القوة ولذلك سنواصل القتال حتى تحقيق أهدافنا"

غالانت"سنواصل ضرب حماس حتى نحقق أهداف الحرب: تفكيك حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية، وعودة الرهائن إلى منازلهم. وسنواصل هذه المهمة حتى تنتهي بنجاح والانتصار على حماس".

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان، اليوم الجمعة، إن"حماس لا تفهم إلا مبدأ القوة ولذلك سنواصل القتال حتى تحقيق أهدافنا"وتابع "لقد وافقت الليلة المتصرمة على استمرار هجوم الجيشالإسرائيلي، وهذا الصباح رأينا جميعا أهمية الضربات. وقد شوهد هذا في إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".

وأكد غالانت على أنه"لقد شاهدت الهجمات وكثافتها من قمرة القيادة لطائرة مروحية تابعة لسلاح الجو فوق قطاع غزة. وكما قلت منذ اليوم الأول، أكرر الآن أن حماس لا تفهم سوى القوة" وأضاف "سنواصل ضرب حماس حتى نحقق أهداف الحرب: تفكيك حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية، وعودة الرهائن إلى منازلهم. وسنواصل هذه المهمة حتى تنتهي بنجاح والانتصار على حماس".

وبحسب البيان، حلق غالانت على متن طائرة بوينغ AH-64 أباتشي مع قائد السرب 190، وتحدث عبر الراديو مع قائد لواء الاحتياط 551 المقدم عيدو كاس، الذي يدير العمليات البرية في بيت حانون .