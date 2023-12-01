تقرير: إسرائيل أبلغت الأردن ومصر والإمارات والسعودية نيتها إنشاء "منطقة عازلة" في قطاع غزة بعد الحرب

بحسب ثلاثة مصادر إقليمية، ربطت إسرائيل خططها بجيرانها مصر والأردن، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

قالت مصادر مصرية وإقليمية إن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية أنها تريد إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود غزة لمنع هجمات مستقبلية في إطار مقترحات للقطاع بعد انتهاء الحرب، وبحسب ثلاثة مصادر إقليمية، ربطت إسرائيل خططها بجيرانها مصر والأردن، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

وقالوا أيضًا إن السعودية، التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل والتي أوقفت عملية التطبيع بوساطة أمريكية بعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، تم إبلاغها بذلك. ولم توضح المصادر كيف وصلت المعلومات إلى الرياض التي لا تملك رسميا قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل. وقالت المصادر إن تركيا غير العربية أُبلغت بذلك.

ولا تشير المبادرة إلى نهاية وشيكة للعملية البرية - الذي استؤنف اليوم الجمعة بعد هدنة استمرت سبعة أيام - لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع ما هو أبعد من الوسطاء العرب الراسخين، مثل مصر أو قطر، في سعيها لتشكيل مستقبل ما بعد الحرب. غزة.