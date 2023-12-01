منصورعباس، يدعو الفصائل الفلسطينية إلى إلقاء أسلحتها والعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية"

منصور:"على الفصائل الفلسطينية المسلحة أن تلقي أسلحتها، وعليها أن تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية لإنشاء حركة وطنية تطمح إلى إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل سلمي إلى جانب دولة إسرائيل".

قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصورعباس، لشبكة CNN في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الدولية، "للمضي قدمًا، يجب على الفصائل الفلسطينية المسلحة أن تلقي أسلحتها، وعليها أن تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية لإنشاء حركة وطنية تطمح إلى إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل سلمي إلى جانب دولة إسرائيل".

وبهذا التصريح أصبح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أول زعيم حزب عربي في تاريخ إسرائيل يدعو علناً الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى نزع سلاحها والعمل مع السلطة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية من خلال "الوسائل السلمية".

وكانت القائمة العربية الموحدة أول فصيل مستقل ذي أغلبية عربية ينضم إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث كرر منصور عباس إدانته لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قائلا "إن أي إجراء يتم اتخاذه ضد الأبرياء - النساء والأطفال والمسنين - هو أمر غير إنساني ويتعارض مع قيم الإسلام. ونحن ندين هذه الأعمال بشكل قاطع. وهذا لا يمكن مناقشته أو تبريره لأنه يتعارض مع كافة القيم الإنسانية والدينية".

وأكد منصور عباس على أنه "في الوقت نفسه، لا يمكننا أن ننسى أن هناك صراعاً سياسياً مستمراً، غير أن الإجراءات التي قررت الفصائل المسلحة اتخاذها واستخدام العنف لتحقيق أهدافها فشلت دائما. وضحية كل من هذه المحاولات المسلحة كان الشعب الفلسطيني، الذي دفع الثمن. الصراع الحالي، إذا أخذنا في الاعتبار الصراع الدائر حاليا"، مشيرا إلى أن "عدد القتلى، نحن نتحدث عن أكثر من 15 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم”.