اليوم الثالث لمؤتمر كوب 28 :"الحرب في غزة تلقي بظلالها على المؤتمر"

عشرات من قادة دول العالم يشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية

مع اليوم الثالث من مؤتمر المناخ العالمي كوب 28، غياب ومقاطعة، هكذا ألقت الحرب في غزة بظلالها على المؤتمر بحسب محللين، فمع استئناف الحرب بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية والقصف على غزة بعد هدنة استمرت اكثر من أسبوع، اغتنم العديد من قادة العالم الذين حضروا لمناقشة تغير المناخ الفرصة للتعبير عن أسفهم للحرب بين إسرائيل وحماس التي خلفت آلاف الضحايا.

حيث طغى استئناف الحرب في غزة، بانسحاب بعض الوفود، وألغى زعماء كلماتهم، في حين تغيب آخرون عن الحدث.

كما ألقى العشرات من قادة العالم كلمات أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بعد يوم من الغاء كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وإلغاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركته في المؤتمر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمته انه يستحيل عدم التطرق إلى الأزمة الإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المجاورة لنا. نتيجة القصف الإسرائيلي" الذي "لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف". واعتبر ذلك "جريمة إنسانية وجريمة حرب". بدورهما، وصف رئيسا كولومبيا وكوبا هذه الحرب بأنها "إبادة جماعية".

فيما قال رئيس الوزراء البلجيكي خلال كلمته في المؤتمر انه من المؤسف اندلاع العنف في غزة مجددا، مضيفًا انه يأمَل في تحرير المزيد من الرهائن في أقرب وقت ممكن. وأن يصبح وصول المساعدات الإنسانية دائما".

اما عربيًا طالب رؤساء وقادة مصر والعراق والأردن والبحرين، في كلمات خلال قمة تغير المناخ "كوب 28"، بوقف الحرب في قطاع غزة وإحلال السلام العادل، وذلك عقب انتهاء الهدنة المؤقتة واستئناف القصف المتبادل موقعًا مئات الضحايا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتطرق بشكل مباشر الى الحرب الدائرة في قطاع غزة وانما قال اننا نواجه تحديات سياسية ودولية خطيرة، لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية".