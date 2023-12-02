مؤسس الإمارات الشيخ زايد يخاطب الحضور بالقمة العالمية للمناخ "كوب 28" عبر تقنية الهولوغرام

وقال الشيخ زايد إنه بالنسبة للإمارات، فإن حماية البيئة ليس مجرد شعار، بل هو جزء لا يتجزأ من تاريخها وتراثها وحياتها

خاطب مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أمس الجمعة، الحضور بالقمة العالمية للعمل المناخي في "كوب28"، الذي تستضيفه دبي، من خلال تقنية الهولوغرام.

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وبدأ الشيخ زايد بن سلطان كلمته بالترحيب بضيوف المؤتمر، المنعقد في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الشيخ زايد إنه بالنسبة للإمارات، فإن حماية البيئة ليس مجرد شعار، بل هو جزء لا يتجزأ من تاريخها وتراثها وحياتها، مشيراً إلى أن الدولة كانت ولا زالت ملتزمة بمبدأ التعايش بين الإنسان والطبيعة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإماراتية.

وأضاف الشيخ زايد بن سلطان، أن الآباء والأجداد في دولة الإمارات عاشوا وتعايشوا مع بيئتها، في البر والبحر، وأدركوا مدى الحاجة للمحافظة عليها، وأن يأخذوا منها قدر الحاجة فقط، ويتركوا ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير والعطاء والمعيشة.

UN CLIMATE CHANGE / AFP صورة عائلية لزعماء وقادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي.

وأكد الشيخ زايد أن الأجيال الحالية التي تعيش على هذه الأرض، مسؤولة عن الاهتمام بالبيئة والطبيعة، ويجب عليها تحضير الأجيال القادمة للعيش في عالم يختلف عن عالمنا الذي اعتدنا عليه، مشددا على أنه "يجب إعداد أنفسنا وأولادنا للعالم الجديد"، معتبراً أن حماية البيئة والمحافظة عليها هي مسؤولية الجميع، حكومات ومنظمات وأفراد.

وطالب الشيخ زايد الحكومات باتخاذ المبادرة، حيث إنهم يعملون لهدف واحد، وهو للأجيال القادمة، وتحقيق ما فيه مصلحة لهم، داعياً العالم أجمع أن ينتهزوا الفرصة في اجتماعهم هذا في بلد السلام والتسامح، للتعاون ومد جسور المحبة ونبذ الخلافات، والتوصل لاتفاق يرضي الجميع، ويعيد العالم إلى مساره الصحيح، من أجل مصلحة الأرض وسكانها.