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  • بعثة عسكريّة إيرانيّة يترأسها رئيس الأركان تزور بغداد لبحث العلاقات الدفاعية الثنائية

بعثة عسكريّة إيرانيّة يترأسها رئيس الأركان تزور بغداد لبحث العلاقات الدفاعية الثنائية

i24NEWS
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رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري
ATTA KENARE / AFPرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري

رئيس الاركان الايراني يزور العراق لبحث العلاقات الدفاعية الثنائية

يعتزم وفد عسكري رفيع المستوى من إيران، برئاسة رئيس الأركان محمد باقري، زيارة العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة رئيس اركان الجيش العراقي.

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وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "فارس" ان "باقري سيزور بغداد عصر اليوم السبت، على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع".

واضافت، ان "الزيارة الى بغداد ستستمر 3 أيام، وسيلتقي باقري بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين العراقيين ومنهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".

واوضحت، ان "محادثات رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية مع المسؤولين العراقيين تتمحور حول قضية مكافحة الارهاب والتطورات الاقليمية والعلاقات الدفاعية الثنائية، والتعاون الحدودي".

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