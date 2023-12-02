بعثة عسكريّة إيرانيّة يترأسها رئيس الأركان تزور بغداد لبحث العلاقات الدفاعية الثنائية

رئيس الاركان الايراني يزور العراق لبحث العلاقات الدفاعية الثنائية

يعتزم وفد عسكري رفيع المستوى من إيران، برئاسة رئيس الأركان محمد باقري، زيارة العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة رئيس اركان الجيش العراقي.

وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "فارس" ان "باقري سيزور بغداد عصر اليوم السبت، على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع".

واضافت، ان "الزيارة الى بغداد ستستمر 3 أيام، وسيلتقي باقري بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين العراقيين ومنهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".

واوضحت، ان "محادثات رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية مع المسؤولين العراقيين تتمحور حول قضية مكافحة الارهاب والتطورات الاقليمية والعلاقات الدفاعية الثنائية، والتعاون الحدودي".