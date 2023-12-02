نتنياهو يأمر طاقم الموساد المشارك بالمفاوضات بالدوحة بالعودة الى اسرائيل لعدم جدوى المحادثات

بعد الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات، وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد ديفيد بارنياع فريقه الموجود في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل

أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أفراد الموساد الموجودين في قطر بغرض المفاوضات لتجديد وقف إطلاق النار، بالعودة إلى إسرائيل. وجاء في بيان باسم رئيس الوزراء أنه "بعد الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات، وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد ديفيد بارنياع فريقه الموجود في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل".

واتهم نتنياهو حماس بانتهاك الاتفاق وقال: "منظمة حماس لم تلتزم بالجزء الخاص بها من الاتفاق والذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي تم رفعها إلى حماس ووافقت عليها".

كما شكر نتنياهو المسؤولون المصريون والقطريون: "اشكر رئيس وكالة المخابرات المركزية، ووزير المخابرات المصري ورئيس وزراء قطر على شراكتهما في جهود الوساطة الجبارة التي أدت إلى إطلاق سراح 84 طفلا وامرأة من سوريا" قطاع غزة بالإضافة إلى 24 مواطناً أجنبياً"

حتى الآن تم إطلاق سراح 115 مختطفًا من الأس، وخلال أيام وقف إطلاق النار، تم إطلاق سراح 28 مواطناً أجنبياً، إلى جانب 82 إسرائيلياً.