اتصالات من وراء الكواليس للتوصل لاتفاق لإبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية

يشارك في هذه الاتصالات الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول العربية بهدف التوصل لاتفاق ينهي التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

ذكرت القناة الإسرائيلية N12 أن عددا من الدول تجري من وراء الكواليس اتصالات لإبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ويشارك في هذه المفاوضات الهادئة كل من الولايات المتحدة، فرنسا وعدد من الدول العربية.

ويشمل الاتفاق التي تتم مناقشته عددا من النقاط المركزية التي تتعلق جميعها بلبنان وهي :

• سحب حزب الله قواته شمالي نهر الليطاني.

• قوة دولية تدخل الى مزارع شبعا والى شمالي قرية الغجر.

• الاتفاق على تعيين رئيس جديد للبنان

• الاتفاق على تعيين رئيس جديد للجيش اللبناني.

انسحاب قوات حزب الله من شمالي نهر الليطاني هي عمليا تطبيق لما كان من المفترض أن يحدث في نهاية حرب لبنان الثانية. قرار مجلس الأمن الدولي 1701، القرار الذي أنهى الحرب، شمل بالضبط هذا البند، لكن لم يتم تطبيقه بالمرة.

الصيغة المطروحة حاليا على الطاولة، طرحت بالسابق من قبل ممثلين عن دولة الإمارات العربية، لكن لم يحدث أي تقدم بها وتعود اليوم. لكن ليس من المؤكد أن توافق عليها إسرائيل بشكل اوتوماتيكي.