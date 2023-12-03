تقارير للوكالة البحرية البريطانية باحتمال حدوث انفجار في البحر الأحمر

في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث المحتمل، فقد شهد البحر الأحمر سلسلة من الأعمال العدائية المرتبطة بالحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في أعقاب الحرب الدائرة في قطاع غزة

أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، بوجود نشاط لطائرات مسيرة وانفجار محتمل بالقرب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وفقًا لـ UKMTO، فقد انطلق نشاط الطائرات بدون طيار من اليمن. ونصحت الوكالة السفن في المنطقة بتوخي الحذر.

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وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث المحتمل، فقد شهد البحر الأحمر سلسلة من الأعمال العدائية المرتبطة بالحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في أعقاب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي تشرين الثاني نوفمبر، استولت الجماعة على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل وقامت مرارا بإطلاق طائرات مسلحة بدون طيار وصواريخ على إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة، استهدف الحوثيون مدمرة أمريكية أثناء عملها على إنقاذ السفينة المملوكة لإسرائيل من أيدي القراصنة الذين تم توجيههم بالاستيلاء على السفينة.