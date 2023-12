تقارير للوكالة البحرية البريطانية باحتمال حدوث انفجار في البحر الأحمر

أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، بوجود نشاط لطائرات مسيرة وانفجار محتمل بالقرب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وفقًا لـ UKMTO، فقد انطلق نشاط الطائرات بدون طيار من اليمن. ونصحت الوكالة السفن في المنطقة بتوخي الحذر.

