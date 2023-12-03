تحليل|| حرب غزة .. فرصة السيسي للعبور لفترة جديدة فوق الطوفان

نعم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ونحن على أبواب اليوم الستين منها في الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن هناك حرب أخرى لا صوت لها تجري في مصر في معركة انتخابية معلومة نتيجتها مسبقا، خالية من التوقعات

تنتهي عند كتابة هذه السطور الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية وهي المخصصة للمصريين بالخارج والتي امتدت لثلاثة أيام هي الأول والثاني والثالث من الشهر الجاري ديسمبر/ كانون الأول. يواجه النظام المصري في هذه الأثناء صعوبة أخذ "اللقطة" في حشد المواطنين حول القنصليات حول العالم، لكن لابأس بالمحاولة والاجتهاد، وهو ماشهدناه مقطعا مصورا بكاميرا هاتف لتجمع الناخبين "المصريين" أمام القنصلية في دولة قيل إنها السنغال.

وبالعين المجردة ودون الحاجة لتدقيق وتحقق نجد أن الحشد هو "لمواطنين أفارقة" جاءوا بدعوة من "أحدهم" واصطفوا في طوابير يرقصون على وقع موسيقاهم المحلية وهم يهتفون "السيسي، سيسي سيسي" فهي الكلمة الوحيدة التي يحملونها في أذهانهم وفق تعيمات "المقاول"، بينما تمسك أيديهم الأعلام المصرية وصورة الزعيم.

في ظل الظروف العادية بالمنطقة والعالم، كانت مثل هذه المشاهد جديرة بلفت الانتباه الى ما يحدث في مصر من إجراء يحدد مصير قيادة البلاد لست سنوات قادمة، لكن العالم مشغول بالحرب ولا صوت يعلو على صوتها، البكاء على الضحايا ومشاهد الدمار وترقب الصفقات وفترات الهدن، ومصر "السيسي" مطلوبة ودورها لا يمكن الاستغناء عنه لكافة الأطراف وليس أفضل لهذا الدور لدى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من قائد عسكري لمصر خبير ومطلع لخبرته السابقة وهو ما لا يتوفر لسواه اذا ماتبدلت الأيام وجادت الرياح بما لا تشتهي السفن.

Khaled DESOUKI / AFP أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلوحون بالأعلام الوطنية خلال مسيرة انتخابية قبل انتخابات ديسمبر خارج حرم جامعة القاهرة في الجيزة، المدينة التوأم للعاصمة المصرية، في 2 أكتوبر 2023.

نعم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ونحن على أبواب اليوم الستين منها في الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن هناك حرب أخرى لا صوت لها تجري في مصر في معركة انتخابية معلومة نتيجتها مسبقا، خالية من التوقعات، فهي لعبة الغالب المستمر طالما حافظ بقوة على بقائه على الكرسي بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب بمصر عقب ثورة يونيو 2013 العظيمة وفقا لأنصاره، او الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية التي انتجتها ثورة يناير العظيمة وفق تعبير معارضيه.

"ماحدث في ثورة يناير 2011 لن نسمح بتكراره أبدًا" هكذا يكرر السيسي دوما بين ثنايا خطاباته، محملا هذه الخطوة (الثورة) التي أقدم عليها الشعب بحسن نية السبب فيما آلت اليه أوضاع مصر من ويلات ومصائب، على رأسها ضياع مواردها المائية حيث شجعت هذه الاضطرابات أثيوبيا على بناء سد النهضة لتحرم مصر من حصتها المالية الكبيرة، وهي المسؤولة أيضا (الثورة) عن تردي أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ليتدخل جيش مصر العظيم ويتصدى لهذه المؤامرات في الوقت المناسب ليمنع مخططات "أهل الشر" المتربصين بمصر والمتآمرين على سلامتها واستقرارها.

AP/Elias Asmare 2021 © سد النهضة الاثيوبي إبان مراحل البناء المبكرة

مصر يناير 2011 تختلف تماما عنها بعد يونيو 2013 فكلمة الشعب وأصواته عبر صناديق الاقتراع التي كان لها القول الفصل في المشهد السياسي وحظيت باحترام العالم في انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة جرت في عامي الثورة 2011 2012 لم تعد كذلك بعد هذا التاريخ، فالشعب كان حسن النية – وفقا للسيسي - والديمقراطية لا تناسب بلادنا فهي طريق لوصول الإسلاميين وقوى الشر الذين سيأخذون البلاد للعصور الظلامية ويعرضون أمنها ومكتسباتها للخطر، فلننظر الى سوريا والعراق والبلاد من حولنا ولنحمد الله.

يدرك الجميع في مصر وخارجها أن أية عملية انتخابية تجري في البلاد بعد الثالث من يونيو 2013 هي تحصيل حاصل، بما في ذلك اختيار قيادات المجالس المحلية والنقابية ورؤساء الجامعات حتى النوادي الرياضية، مرشح النظام سيكون هو الفائز، والرأي للأجهزة السيادية فهي التي تعرف عن المرشحين الخبايا والأسرار وتوصل من أجل هذا العمل الوطني الليل بالنهار، حتى لا تتعرض البلاد للفوضى والانهيار.

من هذا المنطلق كانت حرب غزة بمثابة الجسر الذي عبر عليه المرشح الفائز مقدما عبد الفتاح السيسي إلى مرحلة ولاية جديدة عمرها 6 سنوات تنتهي في عام 2030، متجنبا بذلك "طوفان" الانتقادات الخارجية والداخلية التي يمكن أن تُسأل في مثل هذا الوقت عن عرقلة نظامه وصول مرشحين حقيقيين، رآهم النظام تهديدا لاستمراره في السلطة وهو ما حدث مع المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي عبر عرقلة استكماله للعدد المطلوب من التوكيلات التي تمكنه من تقديم أوراق ترشحه بوضع العراقيل أمام أنصاره واعتقال معاونيه وتهديد مؤيديه لينتهي المطاف بثلاثة مرشحين لا يعرفهم أحد.

Christophe Ena / POOL / AFP الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام مترجميهما قبل محادثاتهما في القاهرة في 25 أكتوبر 2023

ونقصد هنا المعرفة القائمة على المواقف السياسية وفقدان الظهير الشعبي، لكن لا بد من استكمال المشهد الانتخابي وهو ما يعرف بالمثل الشعبي ـ الشيء لزوم الشيء. فالانتخابات لا بد لها من مرشحين أمام الرئيس الفائز، والاختلاف هنا سيكون حول النسبة الواجب إعطاؤها للمنافسين وأثر تلك النسبة المقتطعة من المئوية المطلوبة للرئيس الذي لن يرضى بأي حال بأقل من التسعين، ولما لا وهو الذي تحتاجه البلاد ويتغنى بعدله العباد.

بعد استكمال الصورة بالمرشحين "الصوريين" ستأتي مهمة معتادة للأجهزة السيادية وهي الحشد للأنصار على أبواب مراكز الاقتراع لاستكمال أجزاء "اللقطة"، وهي أن الشعب هو الذي يريد الرئيس بل ويترجاه، وهو الزاهد في الحكم ولا يريده ولكنه ينزل عند رغبة الجماهير ليلبي نداء الوطن، الطريقة المعتادة للحشد معروفة وبالعامية "مهروسة" مسبقا، الكرتونة كدعم للفقراء، والتهديد بالفصل والتحقيقات لمن يتخلف من موظفي الدولة، والباصات المليئة بالعمال والموظفين هو واجب رجال الأعمال مع منتسبي شركاتهم.

ويقاس نجاح كل برلماني بقدرته على الحشد للاقتراع في دائرته، في الوقت الذي تتسلط فيه كاميرات الاعلام الحكومي والخاص وكلاهما "متحدة" بأظفر الرقيب لإخراج المشهد من أكثر اللجان ازدحاما في اللحظة التي تمثل ذروة الحشد، مع فرض الإجراءات الأمنية المشددة على استخدام الهواتف الذكية حتى لايتسرب من المشهد صور تناقض "اللقطة" المطلوب ظهورها للعالم.