البنتاغون: الحوثيون هاجموا ثلاثة سفن في البحر الأحمر بينها سفينة حربية أمريكية

يزعم المتحدث باسم الحوثيين بأن قواتهم هاجمت سفينتين حربيتين إسرائيليتين في البحر الأحمر

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الحوثيين هاجموا ثلاثة سفن في البحر الأحمر بينها المدمرة الأمريكية "يو اس اس" كارني، كلا السفينتين الأخريتين هي سفن تجارية مملوكة لبريطانيين ووفقا لجزء من التقارير مملوكة للإسرائيليين-جاء هذا نقلا عن مصادر بريطانية مختصة بمراقبة تحركات الملاحة. ووفقا لتقرير منفصل ذكر أن سفنا حربية بريطانية ردت على الهجوم بواسطة طائرات مسيرة.

وقال مسؤول في البنتاغون لشبكة الجزيرة القطرية ان لم يتسبب أي ضرر ولا إصابات جراء إطلاق القذائف والطائرات المسيرة تجاه السفينة الأمريكية، فقط قبل عدة أسابيع، نفس السفينة الحربية الأمريكية أحبطت إطلاق أربعة صواريخ و15 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون.

إضافة لذلك، استشهدت وكالة الأنباء الفرنسية AFP بمصدرين ذكرا أن سفينة بريطانية تجارية تحمل علم جزر البهاما أصيبت اليوم في منطقة البحر الميت- مصدر آخر يقول إن الحديث يدور عن استهداف قذيفة وآخر يتحدث عن استهداف طائرة مسيرة.

وأفادت قناة الحدث السعودية بتعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم في منطقة باب المندب من قبل الحوثيين. وبحسب التقرير نفسه، ردت السفن الحربية الأمريكية على الهجوم باستخدام طائرات بدون طيار، وقال المركز البريطاني لمراقبة حركة السفن: "إن جهة تعلن أنها السلطات اليمنية أمرت السفينة بتغيير مسارها" في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، قال في وقت سابق إن "القوات المسلحة ستستأنف هجماتها - بعد أن جددت إسرائيل هجماتها في قطاع غزة. وإذا هاجم الأمريكيون والإسرائيليون اليمن - فسيكون عملاً غبياً". والرد على ذلك سيكون قويا ومؤلما، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات وأيضا لأي هجمات من السعودية والإمارات".