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الولايات المتحدة تتهم إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

i24NEWS
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تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 19 أكتوبر 2023 مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) وهي تهزم مجموعة من صواريخ الحوثيين والمركبات الجوية بدون طيار في البحر الأحمر.
AARON LAU / US NAVY / AFPتُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 19 أكتوبر 2023 مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) وهي تهزم مجموعة من صواريخ الحوثيين والمركبات الجوية بدون طيار في البحر الأحمر.

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الحوادث قائلين إنهم استهدفوا "سفينتين إسرائيليتين"، بينما في الواقع، يقال إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" تلقت نداءات استغاثة من ثلاث سفن في المنطقة خلال اليوم

ألقى الجيش الأمريكي باللوم على المتمردين الحوثيين، "المدعومين بالكامل من قبل إيران"، في سلسلة الحوادث الأمنية التي وقعت في البحر الأحمر يوم الأحد. وبحسب بيان القيادة المركزية، فإن الهجمات "تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".

وجاء البيان بعد أربع هجمات نفذها الحوثيون المتمركزون في اليمن. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الحوادث قائلين إنهم استهدفوا "سفينتين إسرائيليتين"، بينما في الواقع، يقال إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" تلقت نداءات استغاثة من ثلاث سفن في المنطقة خلال اليوم.

https://twitter.com/i/web/status/1731424734829773090

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