الولايات المتحدة تتهم إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

ألقى الجيش الأمريكي باللوم على المتمردين الحوثيين، "المدعومين بالكامل من قبل إيران"، في سلسلة الحوادث الأمنية التي وقعت في البحر الأحمر يوم الأحد. وبحسب بيان القيادة المركزية، فإن الهجمات "تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".

وجاء البيان بعد أربع هجمات نفذها الحوثيون المتمركزون في اليمن. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الحوادث قائلين إنهم استهدفوا "سفينتين إسرائيليتين"، بينما في الواقع، يقال إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" تلقت نداءات استغاثة من ثلاث سفن في المنطقة خلال اليوم.