تقرير: مصر ورؤيتها للمرحلة التالية بعد انتهاء الحرب في غزة

التصور المصري لمستقبل قطاع غزة، يؤكد المحافظة على الأمن القومي المصري وعدم المس بإسرائيل أو بالفلسطينيين و"دمج حركة حماس في السلطة الفلسطينية من خلال عملية مصالحة فلسطينية وتشكيل حكومة تكنوقراط

تدفع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة مؤخرا على ضوء الحرب المفاجئة التي شنتها حماس على إسرائيل يوم السابع من اكتوبر 2023 الدول المحيطة وأبرزها مصر إلى بلورة تصور لشكل المرحلة التالية بعد الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في القطاع وقد توسطتها هدنة لأسبوع أعلن الجيش الإسرائيلي بعدها استئناف عمليته البرية بسبب انتهاك حماس شروط الهدنة، وفق ما أكد مسؤولون في إسرائيل.

وأشار تقرير في العربي الجديد، الاثنين إلى أن التصور المصري لمستقبل قطاع غزة، يأخذ بالحسبان المحافظة على الأمن القومي المصري إلى جانب عدم المس بإسرائيل أو بالفلسطينيين ومبني على "دمج حركة حماس في السلطة الفلسطينية، من خلال عملية مصالحة فلسطينية شاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط، وطرحت العديد من الأسماء لشغل منصب رئاسة الوزراء لمرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات، من بينها اسم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.

وتدعو الرؤية المصرية إلى إعادة تشكيل الدولة الفلسطينية وتفكيك بعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بموازاة العمل على إنشاء مناطق "عازلة منزوعة السلاح" بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت مصر قد رفضت مرارا أي تلميحات واضحة أو خفية لفتح أبوابها أمام الفلسطينيين النازحين من الشمال تحت القصف الإسرائيلي مشيرة أن ذلك سيدفعها إلى حرب مع إسرائيل بالرغم من الإغراءات المنطوية على ذلك.

وفي الوقت ذاته ونظرا لتطور الأحداث على الأرض، قالت مصادر مطلعة للعربي الجديد أن مصر "قد تكون مضطرة في لحظة ما إلى استقبال أعداد من النازحين الفارين من ويلات الحرب، وهذا ما يلزم به القانون الدولي الدول المجاورة للمناطق التي تشهد نزاعات".