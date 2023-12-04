تقرير : بريطانيا تعيد أطفالاً دواعش سراً وتعرضهم للتبني

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يقال إن ما لا يقل عن 10 أطفال قد أعيدوا إلى وطنهم من مخيمات عائلات الدواعش في سوريا، وذلك حينما كانوا قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

لا يزال البريطانيون الذين انتموا إلى تنظيم داعش وانتقلوا إلى مناطقه قبل سنوات، يسببون مشكلة كبيرة لبلادهم، ورغم أن لندن كانت منعت عودتهم، إلا أن أطفال النساء البريطانيات اللاتي انضممن إلى التنظيم يتم إعادتهم إلى المملكة المتحدة وعرضهم للتبني، على ما يبدو.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يقال إن ما لا يقل عن 10 أطفال قد أعيدوا إلى وطنهم من مخيمات عائلات الدواعش في سوريا، وذلك حينما كانوا قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

ووفق التقرير، كان من بينهم شقيقان يُعتقد أن والدتهما البريطانية قُتلت في شمال شرق سوريا في عام 2019. أما الوالد فليس بريطانيا قبض عليه وهو حاليا في معسكر اعتقال للمقاتلين الأجانب.

وأضاف أن الأشقاء المولودين في سوريا أعيدوا إلى وطنهم العام الماضي، وباتوا يعيشون مع مقدمي رعاية في جنوب شرق إنجلترا ومن المقرر أن يتم تبنيهم، وذلك على الرغم من استعداد مجموعة من الأجداد الذين لا يعيشون في المملكة المتحدة لرعايتهم.

في حين قوبل هذا العرض بالرفض من قبل السلطة المحلية المسؤولة عن الأطفال في بريطانيا، وفق ناشطين، وتبيّن أنه تم نقلهم في البداية مع أقارب آخرين إلى مخيم الهول للاعتقال في شمال شرق سوريا بعد انهيار وجود داعش، ومن ثم إلى دار للأيتام.