الشرطة العسكرية تعتقل جندي احتياط بتهمة إطلاق النار على مدني مما أدى إلى مقتله خلال هجوم القدس

بعد ضغوطات مارستها عائلة يوفال كاستلمان الذي تعرض للقتل الخميس الفائت، وسط نداءاته المتكررة بأنه يهودي مستعطفا الجندي أمامه ألا يطلق النار عليه، قامت الشرطة العسكرية اليوم الاثنين باعتقال الجندي الذي أطلق النار على كاستلمان للتحقيق معه في حيثيات الحادث المأساوي.

وأفادت وسائل إعلام باعتقال الرقيب الاحتياطي أفيعاد فريجة، الليلة الماضية على خلفية الاشتباه بإطلاقه النار على يوفال كاستلمان في موقع الهجوم المسلح (من قبل فلسطينيين) في القدس الأسبوع الماضي، بعد استجوابه تحت التحذير في مباحث الشرطة العسكرية. ومن المتوقع أن يستمر استجواب المقاتل اليوم.

وتبين من التحقيق الأولي أن فريجة أطلق عدة رصاصات على كاستلمان. وأقر أنه أطلق النار لاعتقاده بأن الشخص الذي كان يحمل مسدسا هو إرهابي ثالث، بالرغم من توسلات كاستلمان بألا يطلق النار وقد رفع يديه إلى أعلى وألقى بهويته ليتحققوا بأنه يهودي فعلا.

وبحسب هيئة البث الرسمية 'كان' فقد تم أخذ أسلحة فريجة ومقاتل غير نظامي متورط في الحادث للفحص. وأوضح الجيش الإسرائيلي أمس أن "يوفال تصرف بشجاعة وقُتل بطريقة مروعة. وكقاعدة عامة، لا يطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على من يرفعون أيديهم".