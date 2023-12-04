الشرطة العسكرية تعتقل جندي احتياط بتهمة إطلاق النار على مدني مما أدى إلى مقتله خلال هجوم القدس

أوضح الجيش الإسرائيلي أمس أن "يوفال تصرف بشجاعة وقُتل بطريقة مروعة. وكقاعدة عامة، لا يطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على من يرفعون أيديهم".

بعد ضغوطات مارستها عائلة يوفال كاستلمان الذي تعرض للقتل الخميس الفائت، وسط نداءاته المتكررة بأنه يهودي مستعطفا الجندي أمامه ألا يطلق النار عليه، قامت الشرطة العسكرية اليوم الاثنين باعتقال الجندي الذي أطلق النار على كاستلمان للتحقيق معه في حيثيات الحادث المأساوي.

وأفادت وسائل إعلام باعتقال الرقيب الاحتياطي أفيعاد فريجة، الليلة الماضية على خلفية الاشتباه بإطلاقه النار على يوفال كاستلمان في موقع الهجوم المسلح (من قبل فلسطينيين) في القدس الأسبوع الماضي، بعد استجوابه تحت التحذير في مباحث الشرطة العسكرية. ومن المتوقع أن يستمر استجواب المقاتل اليوم.

وتبين من التحقيق الأولي أن فريجة أطلق عدة رصاصات على كاستلمان. وأقر أنه أطلق النار لاعتقاده بأن الشخص الذي كان يحمل مسدسا هو إرهابي ثالث، بالرغم من توسلات كاستلمان بألا يطلق النار وقد رفع يديه إلى أعلى وألقى بهويته ليتحققوا بأنه يهودي فعلا.

وبحسب هيئة البث الرسمية 'كان' فقد تم أخذ أسلحة فريجة ومقاتل غير نظامي متورط في الحادث للفحص. وأوضح الجيش الإسرائيلي أمس أن "يوفال تصرف بشجاعة وقُتل بطريقة مروعة. وكقاعدة عامة، لا يطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على من يرفعون أيديهم".

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تزامن وجود يوفال (38 عاما) مع ساعة وقوع الهجوم عند مدخل القدس يوم الخميس حيث توجه إلى عمله، فأوقف سيارته وخرج ليحيد المنفذين.

وقال محاميا الجندي، العقيد الاحتياط شلومي تسفوري والعقيد الاحتياطي ران كوهين روشبرغر، كبير محامي الدفاع العسكري السابق أن موكلهما أعرب عن موافقته على إجراء اختبار كشف الكذب وأعرب عن حزنه العميق لوفاة الراحل يوفال وطلب نقل تعازيه الصادقة إلى العائلة المكلومة.

وأكد المحاميان أن فريجا تصرف تبعا للظروف المحيطة وبخلاف مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من مكان الهجوم، التي تخلق انطباعًا جزئيًا ومضللًا لا يعكس ما شوهد وسمع من اتجاه المقاتل. وأضافا أنه لا شك لديهما أنه "في ظل هذه الظروف غير العادية للغاية، سيتوصل مكتب المدعي العام العسكري أيضًا إلى نتيجة واضحة مفادها أنه، مع كل الحزن الشديد فإن ما حصل كان خطأ مأساويا لا يستوجب اتخاذ إجراءات جنائية ضد المقاتل".

يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى التحقيق المعمق في حيثيات مقتل كاستلمان في أعقاب موجة غضب واستياء تسببت بها تصريحات سابقة له حول مقتل المدني بصورة غير مقصودة بيد رجل أمن قائلا "هذه هي الحياة"، مشيرا إلى هناك ثمن لانتشار السلاح بأيدي العامة ويجب أن ندفعه، حسب تعبيره.