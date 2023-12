العاهل المغربي ورئيس الإمارات يوقعان إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة"، ويناقشا القضية الفلسطينية

وصل العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الإثنين، إلى الامارات في زيارة رسمية، وستكون القضية الفلسطنية والحرب بين إسرائيل وحماس غزة، حاضرة بقوة في المباحثات بين محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان، ووقعا الطرفين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين"

