العاهل المغربي ورئيس الإمارات يوقعان إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة"، ويناقشا القضية الفلسطينية

ستكون القضية الفلسطنية والحرب بين إسرائيل وحماس غزة، حاضرة بقوة في المباحثات بين محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان.

وصل العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الإثنين، إلى الامارات في زيارة رسمية، وستكون القضية الفلسطنية والحرب بين إسرائيل وحماس غزة، حاضرة بقوة في المباحثات بين محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان، ووقعا الطرفين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين"

https://twitter.com/i/web/status/1731638813959565625 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي، وتطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور، وكذا تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

ووفق مصادر “الأيام 24،” فالزيارة الملكية إلى أبوظبي، ستبحث مجموعة من الملفات المشتركة، خاصة المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والسياسية.

https://twitter.com/i/web/status/1731685366078349568 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويتزامن وصول العاهل المغربي للإمارات، دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى “اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار” في قطاع غزة، حيث سبق لمحمد السادس وصف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ “الانتقامية”، قائلا إنها “تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

كما عبّر عن رفضه وإدانته “لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد” في القطاع الفلسطيني المحاصر.