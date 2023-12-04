تركيا تحذر إسرائيل من استهداف قادة حماس على أراضيها

يأتي تصريح المسؤول الاستخباراتي التركي بعد تهديدات رئيس الشاباك رونين بار بأن إسرائيل ستعمل على القضاء على قادة حماس في كل مكان

قال مصدر في الاستخبارات التركية بأنه يحذر إسرائيل بمن أي "نشاط غير قانوني" ضد مسؤولي حماس الذين يتواجدون في الخارج خصوصا في تركيا- وفي حال قيامها بذلك "سيترتب على ذلك عواقب وخيمة". يأتي هذا بعد التسجيلات التي كشفتها هيئة البث الرسمية "كان" لرئيس الشاباك رونين بار وهو يقول بأن إسرائيل ستعمل على القضاء على مسؤولي حماس في الأراضي التركية، اللبنانية والقطرية.

بعد أسبوعين من الهجوم المباغت الذي شنته حماس ضد إسرائيل، طلبت تركيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين في التنظيم مغادرة أراضيها. جاء هذا نقلا عن الموقع الإخباري "المونيتور"، ووفقا لنفس التقرير، جاء الطلب بعد صور ظهر بها هنية ومسؤولين من حماس يصلون "صلاة الشكر، بعد مشاهدتهم الأخبار عن الغزو لغلاف غزة عبر قناة الجزيرة.

يأتي التحذير التركي على خلفية تهديدات إسرائيل مفادها بأن ستقضي على مسؤولي حماس في الخارج، بالإضافة الى رئيس الشاباك، بعث أيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو رسالة مشابهة- حيث قال خلال مؤتمر صحافي ثلاثي جمعه مع وزير الأمن غالانت والوزير غانتس الشهر الماضي "أمرت الموساد العمل ضد قادة حماس اينما كانوا".