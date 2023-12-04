إسرائيل توجهت الى دول مختلفة بهدف اقامة قوة لحماية مسارات الملاحة بالبحر الأحمر

توجد استعدادات في إسرائيل لهجمات من جانب الحوثيين ضد سفن إسرائيلية او سفن لرجال أعمال اسرائيليين

توجهت إسرائيل بشكل رسمي الى عدة دول بينها بريطانيا واليابان بهدف تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية في المنطقة، جاء ذلك بعد الهجوم الذي نفذه الحوثيون أمس ضد ثلاث سفن تجارية ومدمرة أمريكية. القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل الى تشكيلها ستعمل في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب.

وفي إسرائيل، يستعدون لمزيد من الهجمات من قِبَل الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات مع رجال أعمال إسرائيليين، ويجري فحص سبل العمل ــ ليس بالضرورة بشكل مستقل، ولكن أيضا ضمن تحالف من الدول.

منذ بدء الحرب في غزة، قامت البحرية بتوسيع أنشطتها في البحر الأحمر، وبشكل أساسي بهدف تنفيذ مهام للحماية الجوية - أي إحباط التهديدات الجوية من منطقة اليمن على مدينة إيلات.

وهاجم الحوثيون، أمس، ثلاث سفن تجارية تعمل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر. وعقبت القيادة المركزية الأمريكية: "لقد عرضوا للخطر حياة الفرق الدولية التي تمثل عدة دول حول العالم. لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، التي يشنها الحوثيون في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران. ستدرس الولايات المتحدة كافة الردود المناسبة بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين".

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