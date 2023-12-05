أمير قطر يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة

يتجلى جانب كبير من هذه الحرب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا كبيرا في إذكاء لهيب المشاعر إلى جانب نقل صور الدمار الهائل الذي أحدثه القصف المتواصل منذ 60 يوما، وسط نداءات بوقف الحرب

صرح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته الافتتاحية في قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية، وفق ما أفاد موقع مغربي يدعى موروكو وورلد نيوز.

وأضاف الأمير أن "هذه إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل" التي ارتكبت وفق زعمه "جميع القيم السياسية والأخلاقية والإنسانية". كما أعرب الأمير عن استنكاره لموقف المجتمع الدولي حيث قال "من العار أن يسمح باستمرار هذه الجريمة البشعة".

MOHAMMED ABED / AFP مدنيون في غزة يفرون من جنوب قطاع غزة، 3 ديسمبر، 2023

تثير مشاهد الحرب في قطاع غزة مشاعر الغضب لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية والإسلامية. ويتجلى جانب كبير من هذه الحرب على واجهات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا كبيرا في إذكاء لهيب المشاعر إلى جانب نقل صور الدمار الهائل الذي أحدثه القصف المتواصل منذ 60 يوما، وسط نداءات بوقف الحرب أطلقتها دول وقعت على اتفاقيات ابراهيم من بينها الأردن ومصر والمغرب ناهيك عن تركيا.

ولعبت قطر نفسها دورا أساسيا في تمكين الأطراف من الوصول إلى هدنة مؤقتة قابلة للتمديد تم بموجبها وقف إطلاق النار لصالح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من الأطفال والأولاد والنساء، لكنها تعثرت على خلفية فشل المفاوضات حول عدد وهوية الرهائن المرشح الإفراج عنهم.