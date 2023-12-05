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تقرير: إسرائيل تؤكد لمصر حرصها على عدم إلحاق أي أضرار على الأراضي والحدود المصرية

i24NEWS
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الأعلام الإسرائيلية والمصرية تظهر على معبر نيتسانا الحدودي على طول الحدود الجنوبية الإسرائيلية مع مصر بالقرب من قرية نيتساني الإسرائيلية في سيناء، 20 أغسطس، 2013.
AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA Menahem KAHANA / AFPالأعلام الإسرائيلية والمصرية تظهر على معبر نيتسانا الحدودي على طول الحدود الجنوبية الإسرائيلية مع مصر بالقرب من قرية نيتساني الإسرائيلية في سيناء، 20 أغسطس، 2013.

جاء هذا خلال زيارة لوفد أمني اسرائيلي الى مصر الاثنين والذي حاول تقديم تطمينات الى مصر حول العمليات العسكرية جنوب غزة

زار وفد إسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالتطورات الميدانية، جاء هذا وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية، حيث ذكرت أن الوفد يضم بالاضافة الى عليان مسؤول من جهاز الموساد، ووصل على متن طائرة خاصة الاثنين في زيارة استمرت لعدة ساعات.  

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وأشار المصدر إلى أن الوفد الإسرائيلي حاول تقديم تطمينات الى مصر حول العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة والتي بدأها الجيش بعد انهيار الهدنة المؤقتة، وأشار الى أن الوفد اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ناقشوا خلال اجتماعهم إجراءات مرتبطة بدخول شاحنات المساعدات الى قطاع غزة. 

وذكر التقرير بأن مهمة الوفد الأساسية كانت الرد على تساؤلات مصرية حول التحركات الميدانية الأخيرة للجيش الإسرائيلي جنول القطاع وتأثير هذه التحركات على مصر، وأكد الوفد الأمني الإسرائيلية أن "الحكومة الإسرائيلية حريصة على عدم إلحاق أضرار بمصر خلال عملياتها العسكرية في جنوب غزة، وأن هناك تشديدات على القوات التي تنشط هناك بأنه يجب توخي الحذر لتجنب أية أخطاء قد تؤدي الى وقوع أضرار على الأراضي والحدود المصرية". 

الوفد الإسرائيلي أكد أيضا على "إعادة النظر في إجراءات المراجعة والتفتيش على معبر نيتسانا/العوجة لتسهيل مرور شاحنات المساعدات وعدم تكدسها، وذلك بعد إبداء مصر استيائها من تكدس المئات منها عند المعبر لعدة أيام خلال الهدنة". كما تطرقت المباحثات وفقا للمصدر الى امكانية استئناف الهدنة الانسانية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى إن الوفد الإسرائيلي أكد أنه لا يوجد قرار من مجلس الحرب حتى الآن. 

 

 

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