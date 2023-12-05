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الجيش الإسرائيلي: هؤلاء قادة لواء شمال غزة الذين قتلوا في عملياتنا

i24NEWS
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الصورة التي نشرها الجيش الاسرائيلي لقادة حماس الذي قال إنه قضى على غالبيتهم
IDF Spokespersonالصورة التي نشرها الجيش الاسرائيلي لقادة حماس الذي قال إنه قضى على غالبيتهم

الجيش الاسرائيلي ينشر صورة لقادة حماس الذي قال إنهم قتلوا في غارة على أحد الأنفاق

نشر الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام مساء اليوم صورة خاصة تجمع كبار المسؤولين في لواء شمال غزة ولواء مدينة غزة التابعين لحماس وهم يجتمعون داخل أحد الأنفاق، معلنا أنه تم القضاء على غالبية المسؤولين الذين يظهرون في الصورة خلال المعارك والعمليات القتالية. 

Video poster

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن لواء شمال غزة يعتبر ثاني أكبر لواء في حماس, وانه في هجوم نفذ بالاستعانة بتوجيهات استخباراتية على أحد الأنفاق التي اختبأ بها قادة التنظيم تحت الأرض والقريبة من منشآت مدنية، تم القضاء على مجموعة من القادة بينهم قائد اللواء أحمد غندور. 

بالاضافة الى غندور قتل في الهجوم ايضا نائب قائد اللواء وائل رجب،ومسؤولون كبار آخرين منهم: قائد كتيبة المساعدات التابعة للواء، ورئيس التشكيل العسكري والمسؤول عن المراقبة شمال قطاع غزة. 

 

 

 

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