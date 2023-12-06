الحوثيون يحولون السفينة التي استولوا عليها في البحر الأحمر الى مركز للزوار

ونشرت وكالة رويترز فيديو يظهر به أشخاصا يسيرون على متن السفينة وينزلون منها بعد جولة سياحية على متنها

قام المسلحون الحوثيون في اليمن بتحويل السفينة اليابانية "جالاكسي ليدر" التي سيطروا عليها الشهر الماضي الى موقع جذب سياحي، ووثقت وكالة رويترز "أشخاصا يسيرون على متن السفينة وينزلون منها بعد الجولة على السفينة التجارية التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر في اليمن الشهر الماضي".

https://twitter.com/i/web/status/1732357089463271795 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

واختطف الحوثيون السفينة والتي على متنها 22 من أفراد الطاقم. سفينة الشحن كانت تنقل مركبات وفي طريقها من ميناء جنوب تركيا الى ميناء غربي الهند، وسيطر الحوثيون عليها بعد أن هبطوا على السفينة وغيروا مسارها ونقلوها الى ميناء الحديدة. وتحولت حاليا الى مركز للزوار.

وعلى صعيد متصل اعلنت الشركة المالكة للسفينة هذا الأسبوع بأن الحوثيين سمحوا لأفراد الطاقم باتصال "محدود" مع عائلاتهم، في حين تضغط عدة دول للإفراج عنهم، ويتكون الطاقم من مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا.