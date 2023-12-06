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الحوثيون يحولون السفينة التي استولوا عليها في البحر الأحمر الى مركز للزوار

i24NEWS
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صورة تم التقاطها خلال جولة منظمة للحوثيين في اليمن (على متنها) في 22 نوفمبر 2023 تظهر سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون قبل يومين، راسية في ميناء على البحر الأحمر في محافظة الحديدة اليمنية
AFPصورة تم التقاطها خلال جولة منظمة للحوثيين في اليمن (على متنها) في 22 نوفمبر 2023 تظهر سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون قبل يومين، راسية في ميناء على البحر الأحمر في محافظة الحديدة اليمنية

ونشرت وكالة رويترز فيديو يظهر به أشخاصا يسيرون على متن السفينة وينزلون منها بعد جولة سياحية على متنها

قام المسلحون الحوثيون في اليمن بتحويل السفينة اليابانية "جالاكسي ليدر" التي سيطروا عليها الشهر الماضي الى موقع جذب سياحي، ووثقت وكالة رويترز "أشخاصا يسيرون على متن السفينة وينزلون منها بعد الجولة على السفينة التجارية التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر في اليمن الشهر الماضي". 

https://twitter.com/i/web/status/1732357089463271795

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واختطف الحوثيون السفينة والتي على متنها 22 من أفراد الطاقم. سفينة الشحن كانت تنقل مركبات وفي طريقها من ميناء جنوب تركيا الى ميناء غربي الهند، وسيطر الحوثيون عليها بعد أن هبطوا على السفينة وغيروا مسارها ونقلوها الى ميناء الحديدة. وتحولت حاليا الى مركز للزوار. 

وعلى صعيد متصل اعلنت الشركة المالكة للسفينة هذا الأسبوع بأن الحوثيين سمحوا لأفراد الطاقم باتصال "محدود" مع عائلاتهم، في حين تضغط عدة دول للإفراج عنهم، ويتكون الطاقم من مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا.

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