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الرئيس الروسي يصل إلى أبوظبي في زيارة نادرة للشرق الأوسط

i24NEWS
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تظهر هذه الصورة التي وزعتها وكالة سبوتنيك الحكومية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصافح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد عند وصوله إلى مطار أبو ظبي في 6 ديسمبر 2023.
Andrei Gordeyev / POOL / AFPتظهر هذه الصورة التي وزعتها وكالة سبوتنيك الحكومية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصافح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد عند وصوله إلى مطار أبو ظبي في 6 ديسمبر 2023.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء: "وصلت علاقتنا اليوم بفضل موقفكم إلى مستوى غير مسبوق، ونحن على تواصل دائم، وزملاؤنا يعملون مع بعضهم البعض باستمرار"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثاته في أبو ظبي مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق، وقال بوتين، اليوم الأربعاء: "وصلت علاقتنا اليوم بفضل موقفكم إلى مستوى غير مسبوق، ونحن على تواصل دائم، وزملاؤنا يعملون مع بعضهم البعض باستمرار".

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وأضاف الرئيس الروسي أن "الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي، في العام الماضي، ارتفع حجم التجارة (بين الدولتين) بنسبة 67,7%، وأعتقد أنه في هذا العام سيكون أعلى من ذلك".

وأعلن الكرملين، بوتين يجري زيارة للإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء، في رحلة خارجية نادرة سيعقد خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز الشراكات المهمة بالنسبة لموسكو، والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

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