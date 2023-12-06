محكمة ايرانية تأمر الحكومة الأمريكية بدفع نحو 50 مليار دولار كتعويض على مقتل سليماني

وقتل سليماني قبل أربع سنوات في غارة أمريكية باستخدام طائرة مسيرة قرب مطار بغداد

أمرت محكمة في طهران اليوم الحكومة الأمريكية بدفع ما يقرب 50 مليار دولار كتعويضات على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل ما يقرب أربعة سنوات، جاء هذا وفقا لما أعلنته هيئة القضاء الايرانية.

في 3 يناير 2020، وافق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب على شن غارة بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد أدت إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني. وكان سليماني يقود فيلق القدس، القوة المسؤولة عن أنشطة الحرس الثوري خارج حدود إيران. وبعد أيام، ردت إيران بإطلاق صواريخ على قواعد في العراق يتمركز فيها جنود أميركيون. ولم تقع وفيات، لكن واشنطن ذكرت أن العشرات عانوا من إصابات في الدماغ.

وأفادت وكالة الأنباء القضائية الإيرانية إن محكمة في طهران أمرت الحكومة الأمريكية بدفع 49.7 مليار دولار "تعويضات كبيرة، أخلاقية وعقابية" في أعقاب دعوى قضائية رفعها أكثر من 3300 إيراني، وأدانت المحكمة 42 فردا وكيانا قانونيا، من بينهم الرئيس السابق ترامب وحكومة الولايات المتحدة ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو ووزير الدفاع السابق مارك إسبر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة إيرانية ضد الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، أمرت محكمة إيرانية الحكومة الأميركية بدفع 420 مليون دولار كتعويض لضحايا العملية الفاشلة لتحرير الرهائن المحتجزين في السفارة الأميركية في عام 1980. وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت محكمة في طهران واشنطن بدفع 330 مليون دولار كتعويض عن "التخطيط لانقلاب" عام 1980 ضد الجمهورية الإسلامية.