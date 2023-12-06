English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية: مقتل مسلحين فلسطينيين واعتقالات ومصادرة أسلحة

خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية: مقتل مسلحين فلسطينيين واعتقالات ومصادرة أسلحة

i24NEWS
دقيقة 3
الجيش الاسرائيلي يعثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين
IDF spokemanالجيش الاسرائيلي يعثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين

نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة عسكرية بدأت منذ ساعات الظهيرة يوم الثلاثاء في مخيم اللاجئين في جنين تم خلالها اعتقال عشرة مطلوبين يشتبه بضلوعهم بأعمال محظورة

نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة عسكرية بدأت منذ ساعات الظهيرة يوم الثلاثاء في مخيم اللاجئين في جنين تم خلالها اعتقال عشرة مطلوبين يشتبه بضلوعهم بأعمال محظورة. وعملت القوات الإسرائيلية على تدمير فتحتين لممرات تحت أرضية وثلاث معامل لتصنيع المتفجرات، حيث عثرت على كميات كبيرة منها.

Video poster

كما عثرت القوات خلال عمليات التفتيش عن الأسلحة وصادرت 10 قطع أسلحة وعشرات العبوات الناسفة وآلاف الشواكل وذخائر ومعدات عسكرية. وخلال العملية، حدث تبادل لإطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه القوات، التي ردت بإطلاق النار، ورصدت إصابات. وأصيب جندي بجروح طفيفة وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي.

IDF spokeman
IDF spokemanالجيش الاسرائيلي يعثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين

بموازاة النشاط في جنين، عملت فرقة يهودا والسامرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وتم خلال الليل اعتقال ستة مطلوبين آخرين، ثلاثة منهم مرتبطون بحركة حماس. تم العثور على بندقية وطائرة بدون طيار وفأس في قرية شقبة قضاء رام الله ومدينة قلقيلية. وفي قرية حلحول، في لواء عتصيون، تم إغلاق مطبعة تنتج مواد تحريضية لحماس. وفي قرية طمون أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بإطلاق النار ما اسفر عن مقتل مسلحين. 

IDF spokeman
IDF spokemanالجيش الاسرائيلي يعثر على اسلحة في مخيم جنين

وخلال النشاط، تم إجراء تقييم للوضع شارك فيه قائد القيادة الوسطى العقيد يهودا فوكس، وقائد فرقة يهودا والسامرة المقدم آفي بيلوت، وقائد لواء منشيه المقدم أيوب كيوف. وتم تحويل جميع المطلوبين الموقوفين والوسائل القتالية المضبوطة إلى القوى الأمنية لتلقي العلاج.

IDF spokeman
IDF spokemanالجيش الاسرائيلي يعثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين

تخوض إسرائيل منذ 61 يوما حربا ضد حماس في قطاع غزة، وسط تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية في خطوات استباقية، تتركز غالبا في مخيمات اللاجئين. وتم حتى الآن، منذ بداية الحرب، اعتقال أكثر من 1100 عنصرا ينتمون لحماس في جميع أنحاء الضفة الغربية.

IDF spokeman
IDF spokemanالجيش الاسرائيلي يعتثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين
تلقت هذه المقالة 0 تعليق