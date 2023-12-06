نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة عسكرية بدأت منذ ساعات الظهيرة يوم الثلاثاء في مخيم اللاجئين في جنين تم خلالها اعتقال عشرة مطلوبين يشتبه بضلوعهم بأعمال محظورة

نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة عسكرية بدأت منذ ساعات الظهيرة يوم الثلاثاء في مخيم اللاجئين في جنين تم خلالها اعتقال عشرة مطلوبين يشتبه بضلوعهم بأعمال محظورة. وعملت القوات الإسرائيلية على تدمير فتحتين لممرات تحت أرضية وثلاث معامل لتصنيع المتفجرات، حيث عثرت على كميات كبيرة منها.

كما عثرت القوات خلال عمليات التفتيش عن الأسلحة وصادرت 10 قطع أسلحة وعشرات العبوات الناسفة وآلاف الشواكل وذخائر ومعدات عسكرية. وخلال العملية، حدث تبادل لإطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه القوات، التي ردت بإطلاق النار، ورصدت إصابات. وأصيب جندي بجروح طفيفة وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي.

IDF spokeman الجيش الاسرائيلي يعثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين

بموازاة النشاط في جنين، عملت فرقة يهودا والسامرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وتم خلال الليل اعتقال ستة مطلوبين آخرين، ثلاثة منهم مرتبطون بحركة حماس. تم العثور على بندقية وطائرة بدون طيار وفأس في قرية شقبة قضاء رام الله ومدينة قلقيلية. وفي قرية حلحول، في لواء عتصيون، تم إغلاق مطبعة تنتج مواد تحريضية لحماس. وفي قرية طمون أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بإطلاق النار ما اسفر عن مقتل مسلحين.

IDF spokeman الجيش الاسرائيلي يعثر على اسلحة في مخيم جنين

وخلال النشاط، تم إجراء تقييم للوضع شارك فيه قائد القيادة الوسطى العقيد يهودا فوكس، وقائد فرقة يهودا والسامرة المقدم آفي بيلوت، وقائد لواء منشيه المقدم أيوب كيوف. وتم تحويل جميع المطلوبين الموقوفين والوسائل القتالية المضبوطة إلى القوى الأمنية لتلقي العلاج.

IDF spokeman الجيش الاسرائيلي يعثر على ورشات متفجرات وانفاق في مخيم جنين

تخوض إسرائيل منذ 61 يوما حربا ضد حماس في قطاع غزة، وسط تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية في خطوات استباقية، تتركز غالبا في مخيمات اللاجئين. وتم حتى الآن، منذ بداية الحرب، اعتقال أكثر من 1100 عنصرا ينتمون لحماس في جميع أنحاء الضفة الغربية.