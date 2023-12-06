تقرير: السعودية تدعو الولايات المتحدة إلى ضبط النفس تجاه الحوثيين

وكان الحوثي قد دخل على خط الصراع الدائر منذ شهرين تقريبا في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس التي شنت هجوما خطيرا على البلدات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة في 7 أكتوبر

جاء في تقرير لرويترز أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة حسب مصدرين أن تلجأ إلى سياسة ضبط النفس حيال هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأمر وسط مساعي الرياض احتواء تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل مع العلم أن الحوثيين يطلقون صواريخهم من فوق أراضي السعودية.

وكان الحوثي قد دخل على خط الصراع الدائر منذ شهرين تقريبا في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس التي شنت هجوما خطيرا على البلدات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة في 7 أكتوبر. ولجأ الحوثيون إلى الاستيلاء على سفن تجارية في البحر الأحمر، مملوكة لإسرائيليين وفق تقديراتهم فضلا عن إطلاق صواريخ على مدينة إيلات دعما لحماس وسط مطالبتهم بوقف الحرب.

ويُنظر بقلق لا سيما من جانب السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم إلى الدور الذي يلعبه الحوثي خشية اتساع رقعة النزاع وتهديد مصالح الأطراف الإقليمية أبرزها الممرات البحرية التي يمر عبرها جزء كبير من النفط العالمي.

ومع تصعيد الحوثيين لهجماتهم على السفن خلال الأسابيع الماضية، قال مصدران مطلعان على التفكير السعودي إن رسالة ضبط النفس التي وجهتها الرياض إلى واشنطن تهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد. وأضافت المصادر أن الرياض سعيدة حتى الآن بالطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع.